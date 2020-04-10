В совместном обращении глава региона и новосибирский владыка призвали верующих соблюдать осторожность при праздновании Вербного воскресенья и Пасхи.

«Никаких препятствий препятствий при посещении храмов чиниться не будет, — говорится в этом обращении к жителям Новосибирска и региона. — Но, в то же время, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы напоминаем вам об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно при большом количестве народа. Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм».

Напомним, 9 апреля стало известно, что новосибирец был оштрафован за прогулку в парке в условиях режима самоизоляции. Под такие меры попали и любители выпить на улице.

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