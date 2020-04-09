Новосибирца оштрафовали за прогулку в Центральном парке

Сообщение об этом появилось на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

Центральный районный суда Новосибирска вынес первое решение по статье о нарушении режима повышенной готовности в регионе из-за коронавируса.

По данным пресс-службы суда, 6 апреля мужчина гулял по Центральному парку в двух остановках общественного транспорта от места жительства. Он был остановлен нарядом полиции и доставлен в отделение для составления административного протокола по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 1 тысячу рублей.

Напомним, на днях в Новосибирске любители выпить на улице также попали на штрафы.

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