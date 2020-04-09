Любители выпить на улице попали на штрафы в Новосибирске

В Новосибирской области проходят активные рейды полиции и областных органов власти.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в результате проверок 8 апреля в Центральном районе города были задержаны молодые люди, распивавшие спиртное в баре The Rooks shop & pub Craft Beer. «Заведение работало в режиме магазина, но молодые люди употребляли спиртные напитки прямо на месте покупки. Выяснилось, что они не зарегистрированы по месту жительства поблизости с баром, что нарушает предписание постановления губернатора Новосибирской области», — поясняют в пресс-службе правительства региона.

На нарушителей уполномоченным сотрудником регионального минпромторга были составлены и переданы в суд протоколы об административном правонарушении. Теперь им грозит штраф в размере до 30000 рублей согласно статье 20.6.1 КоАП РФ. Относительно бара The Rooks shop & pub Craft Beer материалы для принятия дальнейших решений переданы в полицию, отмечают в пресс-службе правительства региона.

Основатель бара The Rooks shop & pub Craft Beer Игорь Камнев в свою очередь подтверждает факт проверки, но настаивает, что продажи алкоголя не было. «Два человека, которые присутствовали на тот момент в заведении, когда пришла полиция — это наши бывшие сотрудники бара в Шерегеше. Они пили напитки, ничего не покупали. Мы им налили просто так, как своим друзьям. И это было зафиксировано в протоколах и объяснительных, которые писал наш управляющий, — поясняет «Континенту Сибирь» Игорь Камнев. — Кроме того, полиция пришла к нам в 21:30. Мы свою деятельность в этот день уже закончили. Поэтому с точки зрения нарушения самоизоляции все претензии имеют место быть, но вопросов именно к Rooks, думаю, быть не должно».

Еще одно направление работы правоохранительных органов – контроль граждан, прибывших из эпидемиологически неблагополучных районов и находящихся под медицинским наблюдением. Уже задержано 15 человек по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В отношении нарушителей административные дела направлены на рассмотрение в суд, а четверо граждан оштрафованы на 15000 рублей.

Также сотрудниками полиции выявлены девять организаций, чьи владельцы нарушили эпидемиологические требования и продолжали обслуживать посетителей. Среди них – «Восточная кухня» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, где продавец обслуживала посетителей за столом.

Напомним, 31 марта в Новосибирской области губернатором был введен режим самоизоляции.

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