Сегодня, 10 апреля, в Новосибирской области по информации оперативного штаба по ситуации с коронавирусом зафиксировано еще три случая заражения COVID-19. Все трое заболевших — женщины.

Только одна из трех женщин не выезжала за пределы Новосибирска и не контактировала с ранее выявленными пациентами. Еще одна вернулась из Таиланда, третья была в Москве. Круг контактов каждой из заболевших уже установлен. Теперь в регионе количество подтвержденных случаев заражений коронавирусной инфекцией достигло 21, восемь человек выздоровели. В инфекционной больнице №1 находятся 49 пациентов с подозрением на заболевание COVID-19.

В детскую больницу №3 за сутки госпитализировано трое детей с подозрением на коронавирус — они вернулись из Москвы и Калининграда. Всего в больнице находятся 13 детей с симптомами ОРВИ. Положительных результатов на коронавирус ни у кого из детей нет.

Напомним, в Кузбассе заразившихся COVID-19 стало больше на четырех человек.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.