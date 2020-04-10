Итого в инфекционных больницах Кемеровской области находится восемь больных коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился вчера, 9 апреля, еще у четырех пациентов. В настоящее время они изолированы и получают лечение, состояние стабильное. Итого в инфекционных больницах Кузбасса на сегодняшний день на лечении находятся восемь больных коронавирусом. Кроме того, в больницах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 4026 человек. Большинство этих людей вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

Также губернатор области Сергей Цивилев подписал два распоряжения о внесении изменений в распоряжение «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».

Первое изменение касается работы объектов розничной торговли и теперь ограничительные меры распространяются только на территории городов Кемерово и Новокузнецк.

Второе изменение связано с работой общественного транспорта: для снижения плотности пассажиропотока и уменьшения количества контактов между людьми работа транспорта возвращается к обычному режиму.

Работа торговых центров в Кемеровской области по-прежнему приостановлена. В помещениях ТРЦ продолжают работать только магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки и салоны связи.

Напомним, в Кузбассе разрешили открыть парикмахерские и маникюрные салоны, несмотря на режим самоизоляции.

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