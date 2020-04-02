Новосибирские бизнесмены предложили ввести мораторий на снос торговых павильонов

Ассоциация малоформатной торговли (АМТ) обратилась к властям Новосибирской области с предложением мер поддержки малого и среднего бизнеса. Обращение направлено для рассмотрения на проходящем сегодня заседании антикризисного совета под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

В своем обращении руководители АМТ предложили ряд мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Новосибирской области, осуществляющих свою деятельность в нестационарных объектах в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг и столкнувшихся с проблемами в бизнесе из-за введенных ограничительных мер по коронавирусу. В частности, предлагается переоформить и продлить все договоры аренды и договоры на размещение нестационарных объектов на срок не менее 5 лет без проведения торгов, по пути преимущественного права продления договоров. Также в ассоциации считают необходимым ввести до 1 апреля 2021 года мораторий на демонтаж нестационарных объектов, производящих оплату за фактическое размещение объекта на основании договора.

В обращении предлагается ввод моратория на проведение конкурса на заключение концессионного соглашения на размещение «умных остановок», который ранее стал причиной конфликта между новосибирскими бизнесменами и городскими властями, и ввод моратория на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию нестационарной и мобильной торговли. Кроме того, ассоциация предложила включить в схему размещения нестационарных объектов все объекты, по которым на 01 марта 2015 года были заключены договоры аренды земельных участков под их размещение. «Сергей Николаевич, просим Вас принять во внимание наши предложения и учесть их среди дополнительных мер поддержки субъектов МСП Новосибирской области», — говорится в обращении АМТ на имя заместителя губернатора Сергея Сёмки.

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