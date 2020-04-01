Освобождения от налогов временно закрывшегося из-за ограничительных мер бизнеса и преференций для коммерсантов, предоставивших арендные каникулы предложили участники прошедшей накануне в правительстве Новосибирской области встречи представителей новосибирского бизнес-сообщества и властей региона.

«Континенту Сибирь» стали известны подробности прошедшей накануне в областном правительстве встречи представителей бизнес-сообщества с руководством региона. Разговор на встрече шел о поддержке предпринимателей в условиях пандемии коронавируса. Как рассказал один из участников встречи, в зале собрались, в основном, руководители отраслевых ассоциаций и объединений — МАРП, «Опоры России», «Деловой России», советов предпринимателей районов, а также топ-менеджеры крупных предприятий региона. Со стороны регионального правительства во встрече участвовали губернатор Андрей Травников, заместитель главы региона Сергей Сёмка, глава министерства экономического развития Лев Решетников и глава минпрома Андрей Гончаров, которые озвучили предлагаемые меры по защите бизнеса. Бизнесмены, в свою очередь, назвали свои предложения, которые, по словам собеседника «КС», «носят достаточно радикальный характер». «Все их удовлетворить, скорее всего не смогут. Но без них многие бизнесы не выживут, поскольку ситуация, по прогнозу, неделей-двумя не закончится», — пояснил бизнесмен.

Для того бизнеса, который не сможет работать в условиях карантина, предприниматели предложили полностью отменить на этот период текущие налоги и сборы. Что касается бизнеса, который продолжает работать и генерировать денежный поток, но испытывает трудности, его, по мнению коммерсантов, нужно просто поддержать, снизив налоговую и административную нагрузку, возможно, льготные кредиты. Кроме того, предприниматели попросили у властей — если бизнес не работает совсем – обеспечить ему фонд оплаты труда в размере, хотя бы, одного МРОТ по количеству сотрудников. Сложнее обстоит ситуация с арендой. Напомним, ранее глава минпрома Андрей Гончаров рассказал журналистам о том, что арендаторы не могут приостановить работу, поскольку арендодатели грозят им штрафными санкциями. Участники встречи предложили перенять московский опыт: тем, кто даст арендаторам каникулы, снизят налог на имущество.

Также участники встречи обсудили побочные проблемы из-за ввода ограничительных мер. «Юридический статус ограничений под вопросом, поскольку режим ЧС и карантина не вводится. Режим непривычный. Какие санкции будут применяться к нарушившим его гражданам, какие бизнесы могут работать, а какие нет, и так далее. Например, предприятие должно работать, а его сотрудников будут отлавливать и возвращать домой. Вроде понятно, что нужно выдать справки, но успели ли все предприятия это сделать, неизвестно», — рассказал собеседник «КС». Он также отметил характерную проблему для новосибирского бизнеса. Малым и средним бизнесом считаются предприятия, выручка которых составляет до 2 млрд рублей, а численность — до 250 человек. У некоторых новосибирских предприятий выручка составляет по миллиарду – полтора, а численность составляет до 600 человек. В итоге они номинально считаются крупным бизнесом и не попадают под федеральные преференции, введенные в связи с коронавирусом — льготный кредит на оплату труда и так далее. Для таких предприятий в ходе встречи власти обещали выработать отдельные меры поддержки.

Еще одной проблемой кризисного ведения предпринимательства, по словам бизнесмена, стали неплатежи. «Крупный бизнес рассуждает примерно так. Кризис — это возможность заработать. А заработать может тот, кто имеет кэш. А деньги свободные можно заиметь, если никому не платить. Крупные компании хотят сохранить кэш, чтобы на падающем кризисном рынке что-нибудь прикупить по дешевке. И пошли неплатежи. Эти долговые проблемы идут по цепочке, от подрядчика к подрядчику, и последствия могут быть печальны. Что с этим делать, пока не знаем. Но процессы уже начались», — пояснил собеседник «КС». Он добавил, что возможностей поддержки бизнеса у местных властей сейчас немного, поскольку «никто не будет забирать деньги у врачей и учителей и отдавать коммерсантам». «Одна надежда – на федеральные власти. Резервы есть, и по-хорошему сейчас бы их использовать на поддержку. За месяц-два можем угробить бизнес так, что несколько лет будем восстанавливать», — сказал бизнесмен.

По итогам встречи было принято решение о создании антикризисного совета с участием чиновников и предпринимателей, который возглавит замгубернатора Сергея Сёмки. Первое заседание совета пройдет в ближайший четверг.

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