Новосибирскому бизнесу помогут пережить пандемию

Власти Новосибирской области совместно с разработают пакет мер поддержки регионального бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, пакет мер, в частности, включит работу «горячей линии» на базе платформы «Мой бизнес» для оперативного обсуждения вопросов новосибирских предпринимателей, а также усиление региональных структур поддержки бизнеса — Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда. «Мы прекрасно понимаем, что кроме мероприятий по борьбе с коронавирусом нам нужно планировать мероприятия по смягчению последствий ото всех ограничительных мероприятий и падения рынков. Мы видим, какие инициативы предлагаются на федеральном уровне. Но список не закрыт, готовятся дополнительные меры, которые могут поддержать отдельные сектора экономики, бизнеса в этой ситуации», — сказал на прошедшей в минувший вторник встрече с представителями новосибирского бизнес-сообщества губернатор Андрей Травников.

Участвовавшие во встрече новосибирские бизнесмены положительно оценили ее итоги. «Важно то, что меры, которые уже предприняты для поддержки малого и среднего бизнеса, это не последние нормы, это не точка, и меры еще будут приниматься. Сейчас я как раз формирую предложения, которые потом будут направлены в рабочую группу правительства региона. Это не просто «бизнес-фантазии», это конкретные меры, которые ранее были реализованы в других регионах или указывались в обращениях предпринимателей», — рассказала «Континенту Сибирь» вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева.

Ранее ряд мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии был предпринят на федеральном уровне. К примеру, ФНС приостановила назначение выездных налоговых проверок и применение мер взыскания до 1 мая. Правительство РФ также определило список из 22 отраслей, которые первыми получат господдержку. Согласно поручению президента России, этим отраслям предоставят полугодовую отсрочку по налогам за исключением НДС, мораторий на уплату долгов и штрафов и другие преференции. Полный список отраслей и планируемых мер поддержки опубликован на сайте минэкономразвития РФ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.