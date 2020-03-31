Из 54 торговых центров Новосибирска и области из-за коронавируса закрылись 19

Во вторник власти Новосибирской области проведут встречу с руководителями работающих в регионе торговых центров. На встрече, в частности, будут обсуждаться осложнившиеся из-за карантинных ограничений отношения между арендодателями и арендаторами.

Напомним, в конце минувшей недели губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, регламентирующее работу предприятий в период борьбы с коронавирусом. В частности, документ предлагает юрлицам и частным предпринимателям приостановить с 28 марта по 5 апреля приостановить работу коммерческих предприятий, в первую очередь ТРЦ, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары.

Как сообщил во вторник в ходе брифинга министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, из 54 ТЦ, где власти провели мониторинг, пока закрылись лишь 19. Сегодня представители властей встретятся с руководителями ТЦ, чтобы «провести разъяснительную работу и получить обратную связь». «Есть информация, что некоторые арендаторы не закрывают магазины, поскольку арендодатель угрожает штрафными санкциями. Эту ситуацию нужно понять», — добавил министр.

По словам Андрея Гончарова, областные власти пока не рассматривают возможность введения режима форс-мажора в случае неисполнения контрактов: «такой ситуации у нас на данный момент нет». Ранее о возможности применения режима форс-мажора заявили российские власти, однако планируется, что он будет распространяться только на госконтракты и неисполнение валютных контрактов нерезидентами. «Невозможно прогнозировать, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни. Нельзя сказать, что ждет ЧС, но к ней нужно быть готовым. Юридические нюансы нужно решать путем переговоров между хозяйствующими субъектами. Мы ситуацию изучим, и свои рекомендации дадим», — сказал Андрей Гончаров.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.