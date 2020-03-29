По данным оперативного штаба 29 марта в Новосибирской области зарегистрирован ещё один случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает оперативный штаб, речь идет о пациентке, которая с 4 по 18 марта посетила Объединенные Арабские Эмираты. Она вернулась в Новосибирск рейсом 5786 Дубай-Новосибирск авиакомпании S7. На тот момент ОАЭ не входили в список стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, специалисты Роспотребнадзора этот рейс в Толмачево не анкетировали. Женщина о себе в поликлинику не сообщила, под меднаблюдением не находилась. Но проявила сознательность и оставалась дома на самоизоляции. 24 марта с симптомами ОРВИ – температура 37,1 и першение в горле – обратилась в инфекционную больницу №1. У нее взяли мазки, после чего пациентка написала отказ от госпитализации и вернулась домой.

Накануне 28 марта был получен предварительный положительный результат теста на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1 на машине скорой помощи. Сегодня диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердила лаборатория «Вектора». Состояние женщины удовлетворительное.

Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники определили круг контактных лиц, включая пассажиров рейса 5786. Сейчас ведется работа по выдаче им предписаний о самоизоляции и устанавливается медицинское наблюдение.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 3 детей с признаками ОРВИ, все они недавно вернулись из Таиланда. Всего госпитализировано 14 детей, недавно вернувшихся из-за границы. Положительных результатов теста на коронавирус нет. В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 10.00 находятся 49 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными.

Напомним, что 28 марта в Новосибирске выявили еще двоих заболевших коронавирусом. По данным штаба, одна пациентка – дочь женщины, вернувшейся 20 марта из Великобритании. Вторая пациентка 20 марта вернулась из Таиланда рейсом 5702 авиакомпании S7.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.