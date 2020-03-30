Согласно отчету Центробанка, страховой рынок впервые за десять лет закончил год без роста сборов — при том, что выплаты страховщиков продолжают расти. Основной причиной начавшейся в 2019 году стагнации, по мнению экспертов, стало сокращение страхования жизни — многие компании вообще отказывались от ДМС, переориентируясь вслед за клиентами на полисы с относительно невысокой стоимостью. Но начало 2020 года «обрадовало» всех рядом громких событий, которые, не исключено, могут как следует встряхнуть задремавший страховой рынок. Насколько такие ожидания оправданны, попробовал разобраться «Континент Сибирь».

Итоги года и десятилетия

Одной из причин торможения страхового рынка Центробанк называет завершение бума ИСЖ — именно в этом году окончилось действие полисов на 3–5 лет, выданных в начале роста данного сегмента. В итоге, по данным Центробанка и Всероссийского союза страховщиков, большинство завершившихся в первом полугодии 2019 года договоров ИСЖ показали доходность, не превышающую доходности по вкладам физлиц. 51% полисов показал доходность ниже 1% (31% полисов — нулевую), 42% полисов — 1–5% годовых, 7% — выше 5% годовых.

Следует учесть, что ИСЖ является одним из самых «вкусных» с точки зрения премий направлений — она составляет в среднем 530,9 тыс. рублей с договора (для сравнения: у ДМС — чуть больше 10 тыс. рублей. И в 2019 году впервые за десятилетие сборы в этом сегменте упали почти на 20%, до 317,5 млрд рублей. И это при том, что в предшествующие годы прирост ни разу не упал ниже двузначного процента.

Еще одной причиной спада продаж ИСЖ регулятор называет повышение финансовой и юридической грамотности граждан. Так, эксперты Сибирского ГУ Банка России, подводя итоги 2019 года, отметили, что больше всего жалоб на мисселинг (продажу одних продуктов под видом других) было подано именно на продавцов ИСЖ. «В таких случаях вместо открытия депозита клиенту настойчиво предлагают купить полис, — прокомментировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев. — Менеджеры банков привлекают более высокой доходностью, но при этом умалчивают о рисках. Такие «инвесторы поневоле» часто не знают, что их деньги не застрахованы системой страхования вкладов. Более того, если они захотят вернуть деньги раньше установленного срока, то получат сумму меньшую, чем вложили».

Топ-10 страховых компаний Новосибирской области по итогам 2019 года

№ Страховщик Поступления, тыс. руб. (кроме мед. страх) Выплаты, тыс. руб. (кроме мед. страх) 1 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2 337 535 441 749 2 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1 898 977 1 475 220 3 СОГАЗ 1 483 600 728 987 4 ВСК 1 403 265 472 382 5 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1 304 387 489 838 6 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 1 291 290 9 510 7 ИНГОССТРАХ 970 548 467 975 8 РОСГОССТРАХ 910 364 542 047 9 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 614 497 66 106 10 КАПИТАЛ ЛАЙФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 604 059 1 018 410

* крупнейший локальный игрок, «Д2 Страхование», занял в 2019 году 12 место с 461 983 тыс. рублей сборов и 10 418 тыс. выплат

Данные: insur-info.ru

В качестве ответной меры Центробанк еще в апреле 2019 года ужесточил требования при продаже полисов ИСЖ. «Теперь, если вы приобрели нежелательный страховой продукт вместо открытия вклада, вы можете воспользоваться «периодом охлаждения», в течение 14 дней расторгнуть договор и вернуть деньги», — подчеркнул Николай Морев.

Общий объем сборов на российском страховом рынке по итогам года составил 1,48 трлн рублей, а соотношение страховых премий к ВВП снизилось на 0,07%, до 1,35%. То, что сборы страховщиков остались на том же уровне, не помешало увеличить общее число подписанных договоров на 2,6%, до 207,8 млн. Это может говорить о перераспределении спроса в пользу продуктов низкого ценового сегмента.

С другой стороны, среди поддерживающих ИСЖ факторов эксперты выделили потребность в более простых механиках инвестирования у клиентов, располагающих определенным объемом сбережений, в том числе состоятельных. Страховой продукт, по их оценке, может стать альтернативой банковским вкладам на фоне снижения доходности других инструментов инвестирования и сбережения. «Кроме этого, на руку ИСЖ может сыграть тот факт, что новые программы Unit-linked, одной из альтернатив ИСЖ, по нашим ожиданиям, появятся несколько позже, чем предполагалось ранее, так как в текущей экономической реальности перед Центробанком, вероятно, могут встать более приоритетные задачи по поддержке финансового рынка», — добавляет коммерческий директор «Росбанк Страхования» Елена Туманова.

В то же время, по словам генерального директора компании «Ингосстрах — Жизнь» Владимира Черникова, основным трендом на рынке страхования жизни за прошедший год стала переориентация спроса на продукты классической «долгой жизни». «Причем наибольший интерес, судя по аналитике рынка, клиенты проявляют к комбинированным продуктам с сервисными составляющими, в первую очередь медицинской направленности», — отмечает собеседник «КС».

Благодаря росту продаж полисов страхования жизни, которое оказало наибольшее положительное влияние на рынок, выплаты страховщиков за год выросли на 16,7%, до 609,6 млрд рублей. Из них на выплаты «по жизни» пришлось 133,4 млрд руб., в которых 106,6 млрд рублей составили выплаты по ИСЖ. Влияние на выплаты оказал и ожидающий продолжения реформ рынок ОСАГО, выплаты по которому составили 141,2 млрд рублей при 213,9 млрд рублей сборов. Число убыточных по ОСАГО регионов, по данным Банка России, растет: в Сибири почти все регионы оказались «красными» — в них комбинированный коэффициент убыточности превысил 80%, а в Новосибирской области, республиках Алтай, Тыва и Хакасия — перешагнул отметку в 100%. Единственным регионом, где ККУ в 2019 году остался ниже 80%, стала Кемеровская область.

Сибирь в фокусе

Сибирский федеральный округ, в отличие от России в целом, закончил 2019 год с плюсом — как по взносам, так и по выплатам. Всего за год сибиряки купили страховых полисов на общую сумму 81,4 млрд рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. Объем выплат по страховым случаям вырос еще значительнее — на 21%, до 35 млрд рублей. Среднероссийский рост объема страховых взносов, как уже говорилось выше, был в 2019 году близок к нулю, а выплаты выросли на 17%.

«Ситуация на страховом рынке главным образом объясняется ростом объемов выплат по инвестиционному страхованию жизни за счет окончания срока действия заключенных ранее договоров, — пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский. — На 2020 год придется пик роста выплат по трехлетним договорам страхования жизни — в 2017 году темпы прироста взносов по страхованию жизни в стране были максимальными за всю историю наблюдений».

Топ 10 страховых компаний Красноярского края по итогам 2019 года

№ Cтраховщик Поступления, тыс. руб. (кроме мед. страх) Выплаты, тыс. руб. (кроме мед. страх) 1 НАДЕЖДА (Красноярск) 1 833 498 1 196 197 2 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 825 410 595 107 3 СОГАЗ 1 338 481 513 158 4 ИНГОССТРАХ 1 055 620 499 302 5 МАКС 840 936 20 003 6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 781 669 617 034 7 ВСК 704 301 295 740 8 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 596 451 123 403 9 СОГЛАСИЕ 586 987 246 708 10 РОСГОССТРАХ 513 273 264 366

* лидером рынка стала локальная компания

Данные: insur-info.ru

Драйверами роста страховой отрасли в Сибири стало страхование от несчастных случаев и болезней, где объем премий вырос на 42%. Коэффициент выплат в этом сегменте страхования в регионе остается низким — 11%. Такую долю от полученных взносов отдают страховые компании в виде выплат по страховым случаям.

Для сравнения: коэффициент выплат в ОСАГО превысил в 2019 году в Сибирском федеральном округе 68%. Убыточность страховщиков ОСАГО остается стабильно выше среднего показателя по страховому рынку.

Коэффициент выплат по страхованию жизни вырос в два раза — с 17% в 2018 году до 35% в 2019 году. Выплаты по страхованию жизни в Сибири в 2019 году выросли в два раза, в то время как премии снизились на 7%.

«Если говорить о Сибири, то можно отметить, что сибиряки очень активно откликаются на новые инвестиционные предложения страховщиков, — комментирует Елена Туманова. — На сегодняшний день в Сибирском регионе мы отмечаем высокий спрос на инвестиционные и накопительные программы с полной (100%) защитой капитала и программой защиты жизни и здоровья».

По итогам данного отчета были сделаны следующие выводы: в 2020 году объем страхового рынка будет зависеть в первую очередь от темпов роста страхования физлиц, продвижения программ ДМС и дальнейшей индивидуализации тарифов по автострахованию. Что скажут по итогам первых месяцев нового года сами участники рынка?

Деньги или здоровье — четыре к одному

По мнению директора Новосибирского филиала «Росгосстраха» Алексея Игошина, главным драйвером страхового рынка в 2020 году станут продажи накопительного страхования жизни. «Сейчас многие игроки рынка модифицируют НСЖ, дополняя их различными опциями. Например, возможность получить налоговый вычет онлайн, доступ к телемедицине, в зависимости от условий, полис можно дополнить опциями по желанию клиента: от страхования от онкологии до получения травмы и потери возможности платить по ипотеке. Кроме того, можно ожидать всплеска продаж на фоне ситуации с пандемией коронавируса, потому что многие клиенты задумаются о ценности своей жизни и о том, чтобы застраховать будущее своей семьи», — рассуждает он.

С этим согласен и Владимир Черников: «В новых реалиях рынка НСЖ действительно стал гораздо более привлекательным для клиентов продуктом — возможность зафиксировать условия договора, в том числе и его доходность, на длительный срок — это серьезное преимущество в текущих условиях Более того, эффективная доходность вложенных в НСЖ средств с учетом СНВ становится вполне конкурентоспособной в сравнении с традиционным способом накопления — банковскими вкладами».

Топ 10 страховых компаний Омской области по итогам 2019 года

№ Cтраховщик Поступления, тыс. руб. (кроме мед. страх) Выплаты, тыс. руб. (кроме мед. страх) 1 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1 085 432 608 914 2 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 020 336 188 738 3 СОГАЗ 972 159 435 271 4 ВСК 706 124 340 369 5 РЕСО-ГАРАНТИЯ 616 821 312 217 6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 555 212 350 891 7 ИНГОССТРАХ 374 688 196 146 8 РОСГОССТРАХ 300 942 118 877 9 ЮГОРИЯ 258 156 125 956 10 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 176 985 7 951

Данные: insur-info.ru

Гарантированная доходность, налоговый вычет и возможность получения дополнительного инвестиционного дохода при благоприятной конъюнктуре рынка по сути превращают НСЖ в довольно привлекательный инструмент консервативных инвестиций.

«На страховом рынке Сибири наблюдаются те же тенденции, что и в целом по стране, — говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — Страхование жизни как отдельный сегмент рынка активно рос на протяжении последних трех лет: годовой прирост премий страховщиков составлял от 15% до 35%. Но в 2019 году после введения новых стандартов касательно открытия данных по страхованию жизни сборы серьезно снизились, при этом наибольшее падение было зафиксировано именно в секторе ИСЖ. По итогам 2019 года рост общих сборов страховых компаний вырос на 4%».

В дальнейшем, по его оценке, в секторе страхования жизни сохранится классическое соотношение долей: около 80% — инвестиционные продукты, около 20% — обязательное страхование. Он согласился и с тем, что накопительное страхование жизни сможет в ближайшее время потеснить ИСЖ, что в принципе неудивительно — по итогам 2019 года сборы по НСЖ составили 110,2 млрд рублей, увеличившись на 64%. «Также будет развиваться деловое страхование жизни, когда страховщик не гарантирует сумму выплаты, а приобретает инвестиционный портфель. Портфель зарабатывает — прибыль получает клиент, то же самое касается и убытков. При этом доходность такого продукта будет выше, так как и риски значительно больше», — продолжает Деев.

В конце 2019 года Центробанк рассматривал концепцию включения полисов страхования жизни в работу АСВ наравне с депозитами, чтобы оживить интерес к данным продуктам. «Рынок страхования жизни и так является одним из самых зарегулированных и стабильных финансовых институтов: более высокий размер уставного капитала, строгий порядок размещения страховых резервов и контроль за деятельностью со стороны регулятора — все это обеспечивает высокий уровень надежности и финансовой устойчивости отрасли, — делает вывод Владимир Черников. — Продукты страхования жизни относятся к средне- и долгосрочным инструментам, поэтому с большой долей уверенности можно ожидать, что временная волатильность на финансовых рынках не окажет сильного давления на рынок страхования». По его мнению, период коррекции на рынках — хороший момент открыть программу ИСЖ для тех, кто об этом задумывался, но пока не решился: покупка инвестиционных активов в период спада рынка может принести существенный доход в будущем.

«В целом ИСЖ и НСЖ интересуются схожие сегменты, так как часто наблюдается пересечение продуктов в портфеле, — подводит итог Елена Туманова. — Однако у ИСЖ и НСЖ различаются задачи: ИСЖ отвечает на запрос о защите и приумножении капитала, НСЖ — больше про защиту и сохранность уже имеющегося капитала, с дополнительными сервисами для держателя договора».

Есть ли волшебная «страховка от коронавируса»?

Один из главных вопросов, который сейчас приходит на ум — как повлияла (и еще повлияет) на страховой рынок пандемия COVID-19, особенно с учетом того, что тренд на продвижение «медицинских» продуктов страховщики наметили еще раньше?

По мнению вице-президента Всероссийского союза страховщиков Виктора Дубровина, страхование на случай каких-либо негативных событий или заболеваний — это ответственный и правильный подход, но при выборе страхового продукта лучше обратить внимание на полноценные страховые продукты, которые покрывают множество самых распространенных заболеваний, а не усеченные их варианты, построенные только лишь на покрытии рисков коронавируса. «Формально коронавирус — это обычное ОРВИ, которое покрывается ОМС и ВЗР. При этом серьезные случаи, которые приводят к инвалидности и смерти, как правило, покрываются полисом страхования от несчастных случаев — в том числе так называемым кредитным страхованием», — подчеркнул эксперт. В целом, по его мнению, несмотря на всю серьезность коронавируса и его последствий, стоит помнить, что, по статистике, в обычной жизни наших граждан подстерегают совсем другие риски. «Снизить для себя и своей семьи экономические последствия реализации таких рисков можно при помощи полноценных договоров личного страхования», — добавил Виктор Дубровин, напомнив о том, что 70% россиян умирает по трем причинам — инфаркты, инсульты и онкология, а число жертв коронавируса во всем мире до сих пор ниже на порядок.

Тем не менее страховщики уже начали выдвигать на рынок продукты, содержащие в себе слово «коронавирус». По мнению вице-президента ВСС, эти продукты представляют собой обычные полисы страхования от несчастного случая, а названия — всего лишь маркетинговый ход. Здесь даже не идет речь о выведении пандемии из области так называемых обстоятельств непреодолимой силы, которые, как известно, избавляют участников страхового соглашения от исполнения договора. «Несмотря на существование огромной информационной волны вокруг этого заболевания, пока нельзя распространение коронавируса назвать форс-мажорным обстоятельством — речь идет об информационном воздействии, а не о реальном форс-мажоре», — резюмирует Виктор Дубровин.

Из ведущих игроков сибирского страхового рынка подобный продукт пока выпустило только «АльфаСтрахование», занимающее, согласно рейтингу insur-info.ru третье место по сборам в России, второе место в Новосибирской области и первое — в Омской.

О том, что коронавирус не стал для страховщиков форс-мажором, говорит еще и тот факт, что страховщики начинают возвращать деньги за неиспользованные полисы выезжающим за рубеж. Об этом уже сообщили такие компании, как «Сбербанк страхование» и «Ингосстрах».

Также об изменении правил оформления полисов ВЗР для тех, кто посещает «опасные» страны, объявил на этой неделе «Росгосстрах». До 24 марта полис нельзя было оформить после пересечения границы. «Эти ограничения направлены на предотвращение случаев страхового мошенничества, когда полис оформляется, что называется, «задним числом», если в поездке потребовалась медицинская помощь. Подобные ограничения есть у многих российских страховщиков», — прокомментировала заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга добровольного медицинского страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова. Но сейчас, по ее словам, компания решила временно отменить данный запрет. Теперь граждане России, находящиеся за границей, при истечении срока действия полиса, купленного перед поездкой, могут оформить договор ВЗР уже на территории страхования.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.