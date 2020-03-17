Страховая компания «Сбербанк страхование» объявила о готовности вернуть полную стоимость полисов страхования выезжающих за рубеж клиентам, которые решили отказаться от поездок в связи с распространением коронавируса.

Правила страхования выезжающих за рубеж предусматривают возврат средств за страховку в течение 14 дней со дня заключения договора, если клиент решил расторгнуть договор. Сбербанк принял решение отменить этот временной рубеж и полностью возвращать средства всем клиентам, а не только тем, кто успел обратиться в установленный правилами срок. Единственное, что необходимо сделать при обращении — подтвердить факт невыезда и таким подтверждением может стать копия загранпаспорта. Предложение распространяется на все поездки, начиная с 5 марта 2020 года.

В программах дочерних компаний Сбербанка коронавирус не является исключением из страхового покрытия. Программа страхования путешественников «Сбербанк страхования» предусматривает лечение впервые возникшего инфекционного или вирусного заболевания, в том числе коронавируса. Продукты добровольного страхования жизни и ипотечного страхования жизни страховой компании «Сбербанк страхование жизни» каких-либо исключений либо ограничений в части коронавируса также не содержат.

На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусом среди клиентов страховых компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» не зафиксировано.

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