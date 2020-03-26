Травников сообщил о возможности Новосибирской области в 15 раз увеличить число тестов на коронавирус

Валерий Иванов
 

Губернатор Новосибирской области отметил, что ситуация с коронавирусом напряженная, но по-прежнему находится под контролем.

В Новосибирской области, по словам губернатора Андрея Травникова, власть сможет до 30 марта увеличить возможности по тестированию на коронавиру в 15 раз и в сутки государственные и частные лаборатории смогут  проводить до 800 тестов. Глава региона рассказал об этом в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Кроме того Травников отметил, что в Новосибирской области есть 537 аппаратов ИВЛ, 21 аппарат выводится из консервации в настоящее время и еще 21закупается.

Стоит отметить, что в области на сегодня пятеро заболевших COVID-19, все они вернулись из Европы и все находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, театры Новосибирска закрылись из-за коронавируса 23 марта.

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