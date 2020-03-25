Региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом 25 марта объявил о том, что в Новосибирской области выявлен ещё один случай заражения этой инфекцией.

«Пациентка с 15 по 19 марта находилась в Великобритании. 19 марта прилетела в Москву, 20 марта рейсом 419 авиакомпании «Победа» прибыла в Толмачево. С того момента оставалась дома на самоизоляции. 21 марта почувствовала недомогание – повышение температуры, редкий сухой кашель. На машине скорой помощи госпитализирована в инфекционную больницу №1 в мельцеровский бокс. Сегодня получен положительный результат теста на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.

Состояние женщины в настоящий момент средней степени тяжести. Она получает необходимое лечение.

«Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники определяют круг контактных лиц, чтобы выдать им предписание о самоизоляции и поместить под медицинское наблюдение. Под медицинским наблюдением находится 3817 жителей региона. Это здоровые люди, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными», — отмечают в региональном оперативном штабе.

Стоит отметить, что по распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Снято с наблюдения по состоянию на 25 марта 1316 человек.

Напомним, что с подозрением на коронавирус в Новосибирске госпитализированы еще два ребенка, которые ранее отдыхали с родителями в Тайланде и Вьетнаме.

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