С подозрением на коронавирус в Новосибирске госпитализированы еще два ребенка

Дети вместе с родителями отдыхали в Тайланде и Вьетнаме, с признаками ОРВИ оба ребенка были доставлены в медучреждение. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По прибытии в Новосибирск дети были госпитализированы в детскую больницу №3. Один из них уже выписан домой.

По данным на 25 марта, в больнице находится семь детей, прибывших недавно в Россию после отдых за рубежом с родителями. У всех детей врачи диагностируют удовлетворительное состояние.

Из 48 взрослых пациентов, находящихся с симптомами ОРВИ в больнице №1, у 28 результаты проб отрицательные, еще у 16 человек находятся в процессе обработки.

По-прежнему, подтвержденных случая заражения коронавирусом в области четыре, все пациенты в удовлетворильном состоянии, они находятся под наблюдением врачей в медучреждении.

На сегодняшний день, по данным штаба, новых случаев заражения COVID-19 нет.

Напомним, в полпредстве президента России по СФО также создан штаб по борьбе с коронавирусом.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.