В правительстве региона разработан алгоритм завершения строительства еще одного долгостроя в Новосибирске.

Работы по достройке проблемного объекта – микрорайон Закаменский, 11 – начнутся в этом году под контролем министерства строительства Новосибирской области за счет средств, полученных жилищно-строительным кооперативом (ЖСК) в рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП).

Алгоритм достройки проблемного объекта был разработан в региональном минстрое на заседаниях рабочих групп с участием членов ЖСК по вопросам завершения строительства данного проблемного дома, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

На данный момент руководство ЖСК «Закаменский-11» представило график работ на 2020 год, которые будут вестись за счет средств МИПа (45 млн рублей уже поступило в 2019 году), а также денег, ранее дополнительно собранных с членов ЖСК. По плану на эти средства с марта по июль 2020 года на объекте будут проложены инженерные системы водоснабжения, канализации и вентиляции, а также установлены кровля и витражи.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, после освоения выделенных средств ЖСК «Закаменский-11» получит возможность финансирования достройки проблемного объекта с участием механизма публично-правовой компании (ППК) «Фонд защиты граждан-участников долевого строительства» (г. Москва). Заявку на участие в данной программе и необходимый список документов для рассмотрения заявки ЖСК уже предоставил в минстрой региона.

Министерством строительства Новосибирской области и ППК «Фонд защиты граждан-участников долевого строительства» рассматривается возможность достройки за счет областного и федерального бюджетов всех проблемных объектов микрорайона «Закаменский».

В Новосибирской области действует ряд мер поддержки в сфере долевого строительства, а также разрабатываются и внедряются новые меры. Реализация данных мер позволила в 2019 году восстановить с привлечением бюджетных средств права 727 граждан пяти проблемных объектов, находящихся в реестре минстроя Новосибирской области. Всего за год решены проблемы 2143 дольщиков на 13 домах.

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