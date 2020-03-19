Крупнейшую красноярскую строительную компанию «Сибиряк» оштрафовали за затягивание работ по краевой больнице — одному из объектов, связанных с Универсиадой. Это не первое решение, связанное со стройками в преддверии всемирных игр. Эксперты считают, что финансовые параметры подобных проектов еще долго будут изучаться судами.

Крупнейшая красноярская строительная компания «Сибиряк» оштрафована на 1 млн рублей. Такое решение вынес краевой арбитражный суд по иску регионального Управления капитального строительства. Согласно документу, решение может быть обжаловано в течение месяца в Третьем арбитражном апелляционном суде. Однако, согласно картотеке арбитражных дел, на данный момент соответствующей жалобы подано не было. УКС обратилось в суд еще осенью прошлого года. Согласно арбитражной документации, ООО «Сибиряк» выступало подрядчиком в рамках государственного контракта по реконструкции красноярской Краевой клинической больницы. Лот включал проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также приобретение оборудования. Строительные работы должны были завершиться 1 сентября 2019 года.

Компания свои обязательства выполнила, но с опозданием почти на месяц. УКС оценило неустойку в 8,9 млн рублей, однако застройщик на досудебную претензию не ответил. После этого заказчик обратился в суд, но арбитражная инстанция удовлетворила иск лишь частично.

Масштабный проект по реконструкции Краевой клинической больницы со строительством новых корпусов был приурочен к Универсиаде и по первоначальному плану должен был завершиться до начала игр. Однако конкурсные процедуры затягивались из-за жалоб участников, из-за чего сроки сдачи приходилось переносить. В результате новый больничный корпус площадью 61 тыс. квадратных метров был открыт только в декабре минувшего года. Общая стоимость его строительства составила 7,4 млн рублей, в том числе 5,9 млрд рублей — средства федерального бюджета, остальное профинансировала краевая казна.

Это не первый судебный спор вокруг деятельности компании «Сибиряк» за последнее время. Как сообщал «КС», в начале нынешнего года городские власти потребовали у застройщика вернуть два арендованных им земельных участка на берегу Енисея, где планируется возведение торгово-развлекательного центра с аквапарком. А до того «Сибиряк» требовал у Управления капитального строительства 221 млн рублей дополнительных трат на возведение объектов Универсиады — спорткомплекса «Радуга» и Академии зимних видов спорта. Суд встал на сторону застройщика и в конце 2018 года, когда «Сибиряк» доказывал свое право на возведение жилого района на месте бывшего Красноярского завода комбайнов рекреационных зон.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Петр Медведев отмечает, что при строительстве объектов, связанных с Универсиадой, действительно допускались нарушения, и ожидает, что число разбирательств по этой теме будет расти.

«Одна из причин в том, что подготовка велась в срочном порядке, когда срывы сроков и другие отклонения неизбежны. При Викторе Толоконском (экс-губернаторе Красноярского края) подготовки всерьез не велось, и вообще не было уверенности, действительно ли мероприятие у нас состоится. Когда же такая уверенность появилась, времени оставалось уже немного, приходилось работать в две смены и срочно завозить застройщиков, в том числе и из Москвы. Среди них, на мой взгляд, были и не вполне добросовестные — мы это видим по завышенным расходам. Их деятельность еще не изучена, и думаю, что тема с нарушениями на Универсиаде еще далеко не завершилась. Мероприятие действительно нужно было, мы видим, как город преобразился. Но и нарушения недопустимы. И насколько я вижу, правоохранительные органы вполне интересуются этим вопросом», — рассуждает парламентарий.

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