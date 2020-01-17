Красноярские власти через суд требуют вернуть территорию Предместной площади

Красноярские власти через суд требуют вернуть территорию Предмостной площади, где компания «Сибиряк» рассчитывает построить ТРЦ. Наблюдатели опасаются, что застройка территории, кроме прочего, может негативно сказаться на транспортной ситуации во всем городе.

Строительная компания «Сибиряк» обжаловала в апелляционной инстанции решение о возврате Красноярску территории в центральной части правобережья. Третий арбитражный апелляционный суд принял заявление к рассмотрению. Ближайшее заседание по делу назначено на 23 января.

Спор между застройщиком и мэрией касается двух земельных участков общей площадью более 32 тыс. квадратных метров около бывшего развлекательного заведения «Планета Красноярск» и включают набережную Енисея. «Сибиряк» взял их в аренду у города с расчетом на строительство здесь торгового центра с аквапарком. Кроме того, в обязанности строительной компании входили укрепление и благоустройство набережной, а также создание остановочной площадки для автобусов.

Однако управление ФАС по Красноярскому краю пришло к выводу, что территория была сдана в аренду незаконно. Представители мэрии пытались безуспешно судиться с антимонопольным органом по этому вопросу. Тогда департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска подал в арбитражный суд Красноярского края иск уже к «Сибиряку», потребовав вернуть участки городу. В конце минувшего года арбитраж поддержал это обращение — компания в течение трех месяцев должна была не только возвратить городу территорию, но и демонтировать установленные ею здесь удерживающие конструкции на набережной. Теперь же строители обжаловали это решение в апелляционной инстанции.

Интересно, что проект застройки Предмостной площади еще разрабатывается. В конце минувшего года глава Красноярска Сергей Еремин продлил сроки проведения этой работы до 31 декабря 2020 года (в предыдущем варианте они должны были завершиться в последний день ушедшего года). Причем подготовкой документа занимается та же строительная компания «Сибиряк».

Депутат городского Совета Красноярска Захар Енджиевский скептически относится к перспективе застройки Предмостной площади. По его мнению, такое решение может негативно сказаться на транспортной ситуации во всем городе.

«Ситуация с судебным разбирательством, куда вовлечены компания, мэрия и УФАС, достаточно сложная и запутанная, чтобы однозначно высказываться на чьей-то стороне. Но в целом проект застройки Предмостной площади вызывает определенные опасения как минимум по одной причине. В советские времена по городу существовали пересадочные зоны общественного транспорта, в том числе в этом месте. С тех пор транспортное давление в городе росло, а количество таких зон сокращалось. Это сказывалось негативно и на дорожной обстановке, и на протяженности маршрутов, и на доходах перевозчиков, и на комфорте пассажиров. По сути, сегодня Предмостная площадь осталась одной из последних таких зон. И мы ведь понимаем, что в случае ее застройки есть реальный риск ее потерять — с негативными последствиями для всего города», — рассуждает муниципальный парламентарий.

Отметим, что в конце прошлого года стало известно, что городские власти рассчитывают также привлечь средства федерального бюджета на строительство дорожной развязки в районе Предмостной площади. Стоимость работ оценивается в 2,4 млрд рублей. Решение о выделении этих денег еще не принято.

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