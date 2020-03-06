Руководство Новосибирской области заявило о переформатировании работы с населением. Единороссы оценивают перспективы «перезагрузки» системы.

Председатель строительного комитета Законодательного собрания Новосибирской области, член президиума регионального политсовета «Единой России» Евгений Покровский назвал инициативу губернатора Андрея Травникова по «перезагрузке» системы управления регионом своевременной. Парламентарий согласен, что абстрактные результаты и сухие отчёты чиновников не помогают повысить качество жизни в регионе.

Так Евгений Покровский прокомментировал необходимость ставить и решать конкретные социально-экономические задачи развития Новосибирской области. «На днях мы встречались с руководством «Россельхозбанка», который предлагает следующий вариант: для жителей сельских районов, которые приобретают квартиры в строящихся домах, ипотека будет в пределах 2-2,5 процентов. По вторичному жилью – пока вопрос. Но, думаю, в ближайшее время он будет решен», – рассказал Покровский. Он добавил, что в 2019 году в Новосибирской области было выделено 150 миллионов рублей на строительство служебного жилья. Объекты введены в Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Маслянинском районах.

Ранее губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников дал поручение усилить связь с населением и переформатировать для этого работу региональных приемных ЕР. 27 февраля на форуме «Социально-экономическое партнёрство-2020» он призвал чиновников и депутатов избегать в общении формализма. Депутатам губернатор предложил отчитаться о проделанной работе за последние пять лет.

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