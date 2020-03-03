В Новосибирском НИИТО прокомментировали назначение Елены Тоцкой на должность заместителя директора по развитию. Ранее СМИ связали это назначение со скандалом вокруг городской поликлиники №16, которую она возглавляла.

«Елена Геннадьевна Тоцкая принята на работу в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна 12 февраля по приглашению руководства института. Учитывая многолетний опыт Тоцкой в сфере организации здравоохранения, руководство предложило ей должность заместителя директора по развитию ещё в конце 2019 года — в это время она возглавляла городскую поликлинику № 16. Елена Геннадьевна приняла решение уйти из поликлиники в связи с переходом на новое место работы», – сообщается в комментарии, распространенном пресс-службой ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России.

Скандал вокруг поликлиники №16, главврачом которой работала Елена Тоцкая, разразился в начале января 2020 года, когда в снегу была найдена медицинская карточка одной из пациенток поликлиники с поддельными результатами обследований и датами врачебных приемов. Пациентка, настаивая, что в это время на приемах у врача не была и не сдавала анализы, пожаловалась в региональный минздрав и прокуратуру Новосибирской области. 11 февраля главный врач поликлиники уволилась по собственному желанию. Как сообщили в региональном минздраве, проводившем проверку инцидента, факт утери медицинской карты не был подтверждён. Контролирующие органы – Территориальный фонд ОМС, ГУ МВД по Новосибирской области – продолжают проверять информацию.

Как сообщает пресс-служба ННИИТО, решение Елены Тоцкой не было связано с событиями в 16-й поликлинике. «Сегодня она в составе команды Новосибирского НИИТО работает над стратегией развития учреждения. Совместно с коллективом института Елена Геннадьевна в первую очередь будет заниматься скорейшим разрешением проблемных вопросов», – отмечают в НИИ травматологии и ортопедии.

Пресс-служба института выразила сожаление, что НИИТО регулярно становится мишенью для информационных атак. «Несмотря на различные провокации, врачи и учёные института трудятся в плановом режиме, занимаясь лечением пациентов с тяжёлыми заболеваниями и улучшая качество их жизни. Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна по-прежнему остаётся одним из крупнейших учреждений России, работающих в сфере вертебрологии, травматологии, ортопедии и нейрохирургии», – говорится в сообщении.

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