Губернатор Травников в НИИТО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил 24 июля ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна», поблагодарил коллектив за взаимодействие с правительством области и констатировал, что НИИТО – это «и бренд, и предмет для гордости жителей региона». В ходе встречи был анонсирован новый совместный проект с правительством Новосибирской области.



В ходе встречи Андрей Травников рассказал, что лично переживал по поводу «неприятных историй», которые сопровождали работу института в последние годы.

«Готов повторить, что коллектив на базе института должен быть объединенным, чтобы с полным правом пользоваться славным именем НИИТО, авторитетом, традициями, материальной базой и компетенциями, которые накоплены в институте. Всегда возникают проблемы, когда сходятся различные интересы государства и частного партнера. Это всегда путь переговоров. Этот путь можно проходить в отношении каких-то материальных объектов – строительства зданий, приобретения оборудования, другой материальной базы. В чём точно не надо участвовать, так это в разделении коллектива», — сказал губернатор.

Ежегодно в ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России оперируют около 10 тыс. пациентов — половина из них являются жителями Новосибирской области. В настоящее время между институтом и региональным правительством реализуется проект по развитию информационной системы медицинских данных о пациентах. Проект предполагает интеграцию федеральной и областной информационных систем с базой данных института для планирования операций жителям области, а в перспективе – и пациентам из других регионов.

«Вопросы оказания медицинской помощи пациентам с повреждениями и заболеваниями позвоночника – определяющие для нас. Соответственно, Новосибирская область является образцом оказания помощи пациентам, получившим позвоночно-спинномозговую травму, — заметил директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Андрей Корыткин. – Мы оперируем в те золотые часы, когда помощь будет наиболее эффективна и целесообразна. Решаем вопросы с маршрутизацией таких пациентов. Помогаем коллегам (из других учреждений — «КС») наладить более эффективную систему помощи».

По словам Андрея Корыткина, в НИИТО еженедельно оперируют пациентов, получивших травмы во время боевых действий, и, учитывая политическую ситуацию, потребность в подобной реабилитации будет нарастать.

Напомним, в конце мая «Континент Сибирь» писал о том, что арбитражный суд Новосибирской области ввел конкурсное производство в отношении клиники АНО «Клиника НИИ травматологии и ортопедии».