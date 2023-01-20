В Кузбассе врач не смогла доказать в суде, что заразилась COVID-19 на работе

Александр Киселев
 
Суд
Фото из архива «Континент Сибирь»

В Кузбассе врач проиграла судебное дело после неоднократных попыток доказать, что она заразилась COVID-19 при исполнении рабочих обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

В середине 2021 года женщина работала в одной из местных поликлиник, откуда была вынуждена уйти на больничный почти на месяц с диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19», осложнённая внебольничной пневмонией. Врачебная комиссия после выздоровления специалиста посчитала, что случай не является страховым и отказала в выплате компенсации. В свою очередь врач считает, что заразилась ковидом от пациентов, так как ее рабочее место находится рядом с кабинетом, куда обращаются температурные больные. Не согласившись с выводами комиссии, она подала запрос на проведение повторного расследования, которое подтвердило предыдущие выводы.

Тогда женщина обратилась в суд с требованием признать протокол врачебной комиссии незаконным и назначить ей страховую выплату в размере 70 тысяч рублей, а также компенсацию за моральный ущерб. По результатам рассмотрения вопроса суд остался на стороне комиссии, так как не были установлены факты контактов врача с инфицированными COVID-19 пациентами или коллегами. После вынесения вердикта решение не было обжаловано и на данный момент вступило в законную силу.

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