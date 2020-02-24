Российская академия наук (РАН) согласовала кандидатуры на должность главы новосибирского института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ).

В постановлении президиума РАН указывается, что согласованы кандидатуры действующего директора института Павла Логачева, его заместителя Ивана Логашенко и доктора физико-математических наук Петра Багрянского. Напомним, ранее эти кандидатуры представило в РАН сибирское отделение академии. Руководитель ИЯФ избирается на пятилетний срок. Срок пребывания на этой должности Павла Логачева истекает в текущем году. Выборы, предположительно, пройдут в первой половине года, точная их дата пока не назначена.

Кроме того, двух кандидатов на должность руководителя своей организации выдвинул ученый совет Института катализа СО РАН. На кресло главы института будут претендовать действующий директор ИК СО РАН, академик Валерий Бухтияров и ученый секретарь института катализа Денис Козлов.

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