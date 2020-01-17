В СО РАН назвали претендентов на пост главы новосибирского ИЯФ

По итогам тайного рейтингового голосования СО РАН определило кандидатуры потенциальных кандидатов на пост главы института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ). Выборы, как ожидается, пройдут в первой половине 2020 года.

Кандидатуры потенциальных участников выборов ИЯФ названы в опубликованном постановлении президиума СО РАН. Голоса были отданы за действующего директора института Павла Логачева, его заместителя Ивана Логашенко и доктора физико-математических наук Петра Багрянского. «Представить в президиум РАН и в отделения РАН по областям и направлениям науки документы для согласования кандидатур на должность руководителей научных организаций СОРАН, подведомственных Минобрнауки России», — говорится в документе.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в институте, руководитель ИЯФ избирается на пятилетний срок. Срок пребывания на этой должности Павла Логачева истекает в текущем году. Окончательный список будущих претендентов на этот пост будет формировать министерство науки РФ, в институте не исключили, что список кандидатов при этом может измениться. Выборы, предположительно, пройдут в первой половине года, точная их дата пока не назначена.

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