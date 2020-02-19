Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может исключить Дениса Плотникова, который проголосовал за отмену партийных списков на выборах. Решение обкома может спровоцировать новую волну недовольства партийным руководством в рядах активных новосибирских коммунистов.

В понедельник, 17 февраля, состоялось заседание новосибирского обкома КПРФ. Один из обсуждаемых вопросов – итоги голосования на последней сессии за отмену партийных списков. Напомним, что 12 февраля 35 из 50 депутатов поддержали инициативу об отказе от смешанной системы формирования Совета депутатов и переходе на мажоритарную.

«За» отмену партийных списков проголосовал член фракции КПРФ Денис Плотников, несмотря на рекомендацию обкома не поддерживать изменения в Устав города. Как пояснил корреспонденту «Континента Сибирь» пресс-секретарь мэра Новосибирска и член фракции КПРФ в Совете депутатов Глеб Черепанов, бюро новосибирского обкома КПРФ рекомендует вывести Дениса Плотникова из состава депутатского объединения.

Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании фракции КПРФ Совета депутатов Новосибирска. «Дальше он сам будет решать свою судьбу. Денис Плотников не член партии», – напомнил Глеб Черепанов.

Отмена партсписков может стать катализатором новой волны недовольства партийным руководством в рядах активных коммунистов. Один из членов фракции КПРФ в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» выразил недоумение по поводу рекомендации обкома. По его словам, голосование Плотникова – это недоработка фракции КПРФ. Депутатскую группу коммунистов в горсовете возглавляет вице-спикер, второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов.

Но другой собеседник «Континента Сибирь» отметил, что фракция на Плотникова не смогла повлиять, он принял решение «по личным причинам». Хотя диалог шел на самом высоком уровне по партийной линии.

Денис Плотников выиграл в 2015 году выборы на округе № 31. Он является заместителем генерального директора ООО «Союз Военных Строителей». «Не стоит игнорировать бизнес-интересы, которые могут влиять на политическую позицию», — подчеркнул один из собеседников редакции.

12 февраля во втором, решающем, чтении «за» отмену партийных списков голосовали 35 человек. Здесь можно прочитать, кто и какую позицию занял в депутатском корпусе.

В действующем созыве Совета депутатов Новосибирска 50 депутатов. Фракция ЕР состоит из 33 человек. Они голосовали «за», кроме Александра Тарасова, который нажал «против» вероятно по ошибке. Оба независимых депутата поддержали отмену списков. В городской фракции КПРФ после исключения Плотникова останется 11 человек. От СР в горсовете 1 человек (против отмены списков). Один из двух членов фракции ЛДПР, Леонид Рыбин, также поддержал отмену партсписков на сессии, вопреки партийной установке.

Координатор новосибирского регионального отделения ЛДПР Александр Щербак пояснил корреспонденту «Континента Сибирь», что оргвыводы – это компетенция Высшего Совета и Центрального аппарата партии. «Позиция ЛДПР четкая и однозначная. Мы – за списки. Любое голосование членов фракции, которое противоречит партийной позиции, считаем нарушением партийной дисциплины. В Уставе на этот счет предусмотрены определенные процедуры. Они проходят при согласовании Высшего Совета и Центрального аппарата. Процедуры запущены, прогнозировать решение на данный момент рано», – подчеркнул Александр Щербак.

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