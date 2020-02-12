Как новосибирские депутаты голосовали за отмену партийных списков

Почти все члены фракции ЕР голосовали «за» отмену партийных списков на выборах в Совет депутатов Новосибирска. Эту позицию поддержали представители фракции ЛДПР и независимые депутаты.
12 февраля прошла сессия Совета депутатов Новосибирска. Одним из ключевых пунктов повестки был проект об отказе от списочных мандатов и о порядке отзыва депутатов и мэра. Вопросы шли вместе. Депутаты могли принять или отклонить оба одновременно. «Континент Сибирь» ранее сообщал, что в первом чтении «за» проголосовали 37 человек.
В распоряжении редакции есть более точные итоги голосования за решение по изменениям в Устав города, с именами и позицией депутатов.
«За» отмену партийных списков в первом чтении 37 человек:
Вся фракция ЕР (33 человека), член фракции КПРФ — Денис Плотников, член фракции ЛДПР — Леонид Рыбин, независимые депутаты Наталья Пинус и Вячеслав Илюхин (лидер новосибирского отделения «Родины»).
Во втором, решающем, чтении «за» отмену партийных списков 35 человек:
Фракция ЕР – 32 человека. Александр Тарасов во втором чтении нажал кнопку «против».
Член фракции КПРФ — Денис Плотников.
Вячеслав Илюхин (лидер новосибирского отделения «Родины»).
«Против» — 9 человек:
ЕР — Александр Тарасов.
КПРФ — Ренат Сулейманов, Олег Волобуев, Сергей Кальченко, Михаил Ансимов, Георгий Андреев, Александр Бурмистров.
ЛДПР — Евгений Лебедев
«Справедливая Россия» Александр Савельев.
Воздержались 0
Не голосовали — 6:
КПРФ — Антон Тыртышный, Глеб Черепанов, Иван Конобеев, Сергей Сухоруков, Валерий Науменко (считает решение нелегитимным, поэтому не стал голосовать).
Не голосовала и независимый депутат Наталья Пинус. В соцсетях она написала, что была «за» отмену списков, в первом чтении проголосовала «за».
В Совете депутатов Новосибирска 50 депутатов. Все они присутствовали на сессии 12 февраля. Фракция ЕР состоит из 33 человек. КПРФ из 12. ЛДПР из 2, СР — из 1.
Сейчас у 10 депутатов горсовета Новосибирска мандаты по спискам партий. По 4 от ЕР и КПРФ, по 1 от ЛДПР и «Справедливой России». В следующий созыв снова пройдет 50 человек, но все они будут одномандатниками. Существующие 40 одномандатных округов будут «перенарезаны» так, чтобы получилось 50.