Проект обновленного генерального плана Новосибирска прошел этап рассмотрения архитектурно-градостроительным советом мэрии Новосибирска. Согласно представленному генплану, город будет развивать электротранспорт и зеленые зоны.

Обновленная редакция генплана Новосибирска, включающая развитие города до 2030 года, получила одобрение экспертов градостроительного совета мэрии Новосибирска, сообщает пресс-центр мэрии города.

В новой версии документа заложено изменение транспортного каркаса Новосибирска для решения проблемы пробок. Согласно документу, доступность отдаленных микрорайонов будет решаться с помощью развития электротранспорта – метрополитена, трамвая, городской электрички.

В обновленном генплане будут заранее резервироваться площади под строительство социальных объектов – детских садов, школ, поликлиник в микрорайонах перспективной застройки. Кроме того, в градостроительном документе запланировано сохранение и развитие зеленых зон города. В первую очередь, это коснется набережной на левом и правом берегах Оби, набережной Ини, территории вокруг ЛДС, парков и зеленых пространств в микрорайонах.

По словам главного архитектора проектов МБУ «ИГП» Алексея Нестеркина, новая версия генплана города уже переведена в цифровую плоскость и адаптирована к любым геоинформационным системам.

Обсуждение проекта генплана продолжится на публичных слушаниях. Они пройдут на четырех городских площадках с 3 по 6 февраля: в администрации Центрального округа, администрациях Кировского и Октябрьского районов и ДК «Академия» в Советском районе Новосибирска.

Результаты публичных слушаний опубликуют на сайте мэрии до 5 марта, а согласование генерального плана Новосибирска с органами власти Новосибирской области и Российской Федерации планируется завершить к июню 2020 года.

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