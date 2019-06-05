Анатолий Локоть поручил актуализировать генплан Новосибирска

Дискуссия на тему «Комфортный город» обозначила первоочередную задачу для муниципалитета – актуализацию генерального плана Новосибирска. Власти намерены в течение ближайших двух лет завершить модернизацию основного документа развития мегаполиса.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, в работе дискуссионной площадки принял участие глава города Анатолий Локоть. По его словам модернизированный генплан Новосибирска должен быть реальным документом, который будет не просто идти в ногу со временем, а опережать его.

Участники очередной дискуссионной площадки вместе с городскими властями обсудили, как сделать Новосибирск максимально комфортным и привлекательным для каждого жителя.

Анатолий Локоть подчеркнул, что новосибирцы должны брать на себя обязательства и понимать, что они живут в миллионном городе, и нужно жить по его законам. В частности, не бросать машины на газонах и тротуарах, уважать соседей по лестничной клетке, участвовать в благоустройстве дворов и многое другое.

Как отметила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, для создания комфортного города сегодня необходимо осваивать новые территории, создавать площадки для развития искусства, спортивные, культурные, молодежные пространства и парковые зоны, а также реализовывать проекты реновации – например, возрождение деревни Кривощеково как исторического пространства.

На дискуссии, по данным пресс-центра городской мэрии, были представлены и реальные проекты благоустройства территорий. Один из них – создание парковой зоны на берегу реки Ини. Авторы концепции предлагают сделать территорию более ухоженной и привлекательной для горожан. Кроме того, звучали предложения возродить в Новосибирске зеленые бульвары, развивать экологически чистый общественный транспорт, применять более эффективные химические реагенты для уборки улиц, озеленять территории вдоль дорог, делать удобной навигацию для гостей и жителей Новосибирска, закреплять земли за зелеными зонами и прочее.

«Наша цель – создать комфортную среду проживания для новосибирцев. Это комплексная задача, которая включает в себя решение жилищных проблем, вопросов планировки улиц, озеленения дворов, парков, обустройства спортивных площадок, доступности транспорта. Подобные дискуссии позволяют находить решение системных проблем», – подытожил мэр города.

Напомним, 5 апреля 2019 года мэр Анатолий Локоть обозначил семь страегических направлений, на которые городская власть намерена сделать основной упор в ближайшие годы — это комфортный город; транспортная доступность; социальная сфера; спорт; культура и история; знания, наука, промышленность; экономика, инвестиционный климат.

Как подчеркнул градоначальник, власти выносят эти важные направления развития города до 2025 года на обсуждение общественности. Профильные департаменты муниципалитета уже представили часть из них на дискуссионных площадках города и круглых столах. Жители Новосибирска также могут принять активное участие в обсуждении, сформулировать и представить свои идеи, высказать свое мнение, подкрепив его предложениями по развитию тех или иных важных направлений.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.