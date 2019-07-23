Мэрия Новосибирска актуализирует генеральный план города

Генеральный план Новосибирска в новой редакции появится в 2020 году. Сегодня идут заключительные этапы работы над документом. В декабре он будет вынесен на обсуждение общественности города, а в октябре 2020 года – на утверждение депутатам горсовета.

В прошлом году Совет депутатов города Новосибирска принял стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. Один из основных инструментов ее реализации – Генеральный план – потребовал срочной актуализации. Утвержденный больше десяти лет назад, в 2007 году, документ заметно отстал от жизни.

Рассказывая об изменениях в генплане на еженедельной встрече с журналистами, мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил ряд факторов, которые нельзя было игнорировать.

Прежде всего, это высокие темпы роста численности населения города. Предыдущий вариант генерального плана предполагал, что число жителей мегаполиса сохранится в рамках 1 млн 650 тыс. человек. Новосибирск эту планку преодолел и движется к 2 млн. Во-вторых, использование земельных ресурсов. Не произошло, как планировалось, сокращение садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в черте города. «Дачная амнистия» разрешила людям приватизировать садовые участки. В результате многоэтажная застройка обошла СНТ стороной. «В новой редакции генплана будут учтены 180 дачных товариществ, которым предполагается придать определенный статус», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Новые подходы требуются и к выносу производственных предприятий за черту города. «При разработке генплана города в 2007 году предполагалось перепрофилирование и передача под застройку производственных территорий. Например, освободившиеся площадки новосибирского молкомбината и жирового комбината, часть территории завода «Экран». А в обновленном генплане производственные площадки будут зарезервированы для использования по назначению», – подчеркнул мэр города.

Более подробно об изменениях в Генеральном плане города рассказал заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев. По его словам, до 2030 года в планах муниципалитета активное освоение внутригородских территорий, в частности, занятых ветхим и аварийным фондом. На 1 января 2019 года в Новосибирске признаны аварийными 297 домов. 174 из них уже включены в программу расселения ветхого и аварийного фонда до 2023 года.

Сегодня в городе сформировано 79 площадок РЗТ (развитие застроенных территорий), на которых планируется построить 612 домов. Также предусматривается административно-жилое многоэтажное строительство. На сегодняшний день для этих целей определено 90 территорий, одна из них – вокруг строящегося волейбольного центра.

Генеральный план Новосибирска предполагает развитие города внутри существующих границ. «Мы рассматриваем в ближайшей перспективе освоение территорий, которые не используются федеральными структурами. Это поселок Клюквенный, который передается в собственность города – 170 га, «Радиостанция» в Первомайском районе – 54 га и военный городок в Октябрьском районе – 85 га», – рассказал Алексей Кондратьев.

Динамичный рост областного центра отразился на транспортной инфраструктуре города. Изменения в генплане предполагают в первую очередь снижение нагрузки на магистрали в центральной части Новосибирска. Будет создана сеть транспортно-пересадочных узлов, задействуют уже существующие пересадочные терминалы и построят новые на въездах в город. Также с учетом принятой недавно «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы» будут строиться новые дороги и развязки.

«Будет четко определена последовательность действий: например, первоочередным мы ставим выполнение двухуровневой развязки автодороги и ж/д путей в Матвеевке – это решает проблему пробок в направлении Академгородка. Затем мы повышаем пропускную способность автодорог вокруг площади Маркса и т.д. Одно решение следует за другим», – рассказал глава города.

Промышленные площадки планируется развивать ближе к границам города. Новые промзоны появятся в Ленинском, Кировском, Калининском и Дзержинском районах.

Отдельно в новой редакции Генерального плана развития города прописаны положения о зеленых зонах Новосибирска. Мэр Анатолий Локоть напомнил, что Генеральный план является инструментом реализации стратегии развития Новосибирска до 2030 года. Одна из ее целей – благоустройство и озеленение города. Поэтому в новой редакции градообразующего документа будут отмечены все зеленые зоны, это станет гарантией их сохранения.

Как рассказал Алексей Кондратьев, сейчас в районах идет обсуждение параметров нового Генплана, консультации с общественностью. «Сегодня мы рассматриваем все предложения горожан по сохранению зеленых уголков и точечно фиксируем в плане параметры и местоположение городских скверов и парков», – добавил чиновник.

Публичные слушания по обсуждению актуальных изменений Генплана состоятся в декабре 2019 года. Их результаты начнут фиксировать в первом квартале 2020 года, а в октябре документ будет вынесен на обсуждение Совета депутатов города Новосибирска.

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