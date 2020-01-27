«БКС Банк» потребовал продать новосибирский «Тяжстанкогидропресс»

Кредитор новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс», «БКС Банк», потребовал продать на торгах имущественный комплекс предприятия, включая здания и землю, которую они занимают.

Сообщение о предъявлении эмитенту существенного иска опубликовал на сайте Центра раскрытия корпоративной информации генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Владимир Бирюков. Напомним, на минувшей неделе «БКС Банк» потребовал в арбитраже взыскать с предприятия более миллиарда рублей – долг по кредиту, проценты и неустойку. Как уточняет руководитель завода, кредиторы также требуют обратить взыскание путем реализации с публичных торгов имущественного комплекса «Тяжстанкогидропресса». Требование включает здание самого заводоуправления на улице Сибиряков-Гвардейцев, 50, цеха, склады, гаражи, а также земельные участки, на которых расположен имущественный комплекс.

Напомним, осенью прошлого года «БКС Банк» обратился в арбитраж, потребовав признать банкротом генерального директора «Тяжстанкогидропресса» Николая Степакина и возглавляемый им по совместительству трубный завод «Стиллайн». С Николая Степакина банк требовал около 887 млн рублей, такая же сумма была предъявлена ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн», учредителем и директором которого является Николай Степакин. Напомним, летом 2018 года СМЦ «Стиллайн» получил от «БКС-Банка» кредит в размере 750 млн рублей до июня 2023 года. ПАО «Тяжстанкогидропресс» выступало поручителем по этому кредиту. Арбитраж не удовлетворил заявление о банкротстве, однако Совет директоров «Тяжстанкогидропресса» принял тогда решение о снятии с Николая Степакина полномочий генерального директора предприятия.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.