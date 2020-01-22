«БКС-Банк» потребовал миллиард с новосибирского «Тяжстанкогидропресса»

Банк, ранее настаивавший на банкротстве экс-гендиректора «Тяжстанкогидропресса» Николая Степакина, потребовал в арбитраже взыскать более миллиарда рублей с самого новосибирского завода.

Информация о поступлении искового заявления размещена на сайте арбитражного суда Новосибирской области, дата рассмотрения пока не назначена. Напомним, осенью прошлого года «БКС Банк» обратился в арбитраж, потребовав признать банкротом генерального директора «Тяжстанкогидропресса» Николая Степакина и возглавляемый им по совместительству трубный завод «Стиллайн». С Николая Степакина банк требовал около 887 млн рублей, такая же сумма была предъявлена ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн», учредителем и директором которого является Николай Степакин.

Напомним, летом 2018 года СМЦ «Стиллайн» получил от «БКС-Банка» кредит в размере 750 млн рублей до июня 2023 года. ПАО «Тяжстанкогидропресс» выступало поручителем по этому кредиту. Арбитраж не удовлетворил заявление о банкротстве, однако Совет директоров «Тяжстанкогидропресса» принял тогда решение о снятии с Николая Степакина полномочий генерального директора предприятия.

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