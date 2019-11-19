Арбитраж отклонил банкротный иск к экс-главе новосибирского «Тяжстанкогидропресса»

Арбитражный суд Новосибирской области признал необоснованным банкротный иск «БКС Банка» к бывшему генеральному директору «Тяжстанкогидропресса» Николаю Степакину.

Решение оставить заявление истца без рассмотрения арбитраж принял в минувший понедельник. Ранее суд также принял решение отказать во вступлении в дело о банкротстве Николая Степакина ПАО «Сбербанк России». Напомним, «БКС Банк» потребовал признать несостоятельным Николая Степакина, на тот момент руководившего новосибирским заводом «Тяжстанкогидропресс», 21 октября. Сумма предъявленных топ-менеджеру претензий составила около 887 млн рублей. Такую же задолженность банк предъявил возглавляемому Николаем Степакиным ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн», настаивая на банкротстве предприятия.

Иск о банкротстве «Стиллайна» арбитраж отклонил 25 октября, указав заявителю на нарушения при подаче заявления. В этот же день Совет директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» принял решение о снятии с Николая Степакина полномочий генерального директора предприятия. Завод возглавил исполнительный директор Владимир Бирюков. Как следует из отчета за 2018 год ПАО «Тяжстанкогидропресс», в июне того же года СМЦ «Стиллайн» получил от «БКС Банк» кредит в размере 750 млн рублей до июня 2023 года. «Тяжстанкогидропресс» выступал поручителем по этому кредиту. Обеспечением по кредиту стал залог зданий и земельных участков в Новосибирске, по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев,50 – там находится завод «Тяжстанкогидропресс».

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