Губернатор Андрей Травников представил депутатам Законодательного собрания региона отчёт о деятельности Правительства Новосибирской области за 2019 год.

В своем докладе глава региона сообщил, что в прошлом году область начала работу по всем 12 национальным проектам. Заключены соглашения по 49 региональным составляющим федеральных проектов, на реализацию которых было направлено около 30 млрд рублей. Отмечен рост промышленного производства (на 2,1%) и инвестиционной активности (на 13,3%).

Кроме того, в эксплуатация за прошедший год введено 53 социальных объекта: 6 школ и 17 детских садов, 30 ФАПов, дом культуры в деревне Шадрино Искитимского района, спорткомплекс в Тогучине. На строительство этих объектов потрачено почти 4 млрд рублей. Также закуплено более 1 тысячи единиц медицинского оборудования, созданы и переоснащены медцентры.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в эксплуатацию введены 109 участков дорог общей протяжённостью 204,7 км. Все работы были выполнены в срок. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» позволил в прошлом году благоустроить 59 общественных пространств в 56 муниципалитетах. Одними из реконструированных объектов являются набережная реки Иня и пляж озера, а также привокзальная площадь в Тогучине.

По сообщению пресс-службы, в конце декабря правительство страны определило порядок финансирования строительства Сибирского кольцевого источника фотонов, начался процесс проектирование объекта. В целом за пять лет на него будет выделено 37 млрд рублей. Также второй год подряд Новосибирская область выходит на исторический максимум по объёму инвестиций. В 2019 году они составили 210 млрд рублей.

Депутаты единогласно поддержали отчёт и одобрили деятельность регионального правительства.

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