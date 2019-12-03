Летом 2020 года в Тогучине в Новосибирской области откроется новая пляжня зона. Стоимость проекта составила 145 млн рублей.
Объект был построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Итоги работ были рассмотрены 3 декабря в правительстве региона на заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя губернатора Сергея Сёмки. «Все работы, которые необходимо было завершить до конца строительного сезона, в настоящее время выполнены, в том числе, проведена очистка озера, обустроен причал, установлены пандусы для маломобильных групп населения», — сообщает пресс-служба.
Пляж расположился на берегу озера по ул. Заводская. Летом 2020 года здесь состоится торжественное открытие современного благоустроенного пространства. Жители получат доступ к водоему и набережной.
На реализацию этого проекта была получена дотация из федерального бюджета в размере 75 млн рублей, средства бюджета Новосибирской области составили около 70 млн рублей.