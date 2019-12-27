Более 37 млрд рублей направят на реализацию в Новосибирской области одного из флагманских проектов программы «Академгородок 2.0» ЦКП «СКИФ».
Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Согласно документу в 2020-2024 годах «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» получит бюджетные инвестиции, которые пойдут на проектирование и строительство объекта.
Напомним, что проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске – флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Его реализация позволит на десятилетия обеспечить Сибирский и соседние регионы высокопроизводительной современной инфраструктурой для решения задач материаловедения, биологии и медицины.
Срок ввода в эксплуатацию объекта назначен на 2024 год. Его площадь составляет площадью 150 тысяч кв. метров.