В рамках нацпроекта в Доволенском и Кыштовском районах Новосибирской области открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта.

Пациентов начали принимать ФАПы в селе Ярки Доволенского района и в селе Большеречье Кыштовского района, сообщает пресс-служба правительства. Пункты полностью укопмлектованы для оказания плановой и экстренной помощи.

Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется открытие еще одного модульного медпункта в селе Ильинка Новосибирской области. Всего на территории региона действуют около 1 тысячи ФАПов.

Общая стоимость двух новых пунктов составила 20,9 млн рублей, оборудования – 4,9 млн рублей. До конца года в районах Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию еще около 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

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