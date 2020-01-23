Губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи доложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову об итогах работы промышленного комплекса Новосибирской области в 2019 году.

Встреча состоялась 22 января в Москве. По словам Дениса Мантурова, Новосибирская область является важнейшим промышленным и научным центром страны.

«Промышленный комплекс Новосибирской области занимает ведущее положение в экономике региона. За 2019 год индекс промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,4%, что соответствует общероссийскому уровню. По нашим данным в целом в 2019 году рост производства продукции в регионе был достигнут по 18 видам экономической деятельности», – сказал министр.

Андрей Травников сообщил о включении в региональную программу реиндустриализации экономики области двух новых проектов: промышленный кластер «Цифровая энергетика» и национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов для нефтепереработки.

Кластер подразумевает налаживание выпуска новейшего цифрового оборудования для интеллектуальных систем учета и управления потреблением энергии в необходимых рынку объемах за счет объединения компетенций и ресурсов предприятий, входящих в кластер. Целью национального центра является проведение независимых и объективных испытаний и подбор оптимальных катализаторов для конкретных технологических установок нефтеперерабатывающих заводов России.

Также во время встречи стороны обсудили загрузку ряда новосибирских предприятий.

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