Регоператор: «Ситуация с вывозом мусора в Новосибирской области в целом контролируемая»

После критики региональных властей и проведенной работы в руководстве регионального оператора, компании «Экология-Новосибирск» сообщили о том, что сейчас ситуация с вывозом мусора в Новосибирской области «в целом контролируемая».

Как сообщили в пресс-службе ООО «Экология-Новосибирск», наиболее напряженная ситуация с вывозом мусора в новогодние праздники складывалась в Ленинском районе Новосибирска. По информации регоператора, «одна из управляющих организаций, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, 31 декабря убрала или перевернула свои контейнеры». В итоге более 400 площадок остались без контейнеров.

Напомним, в минувшие праздничные дни ситуация с вывозом ТКО в Новосибирске подверглась критике региональных властей. Поводом стали жалобы жителей Заельцовского и Ленинского районов, по словам которых мусор не вывозился. Заместитель губернатора Сергей Сёмка поставил перед регоператором сроки для устранения проблем: в ближайшие сутки он должен был ликвидировать сбой с вывозом мусора в Заельцовском районе Новосибирска и в ближайшие двое суток – в Ленинском. В ноябре новосибирские перевозчики ТКО заявили об уходе с рынка из-за экономических разногласий с региональным оператором, сообщив о том, что также заберут свои мусорные контейнеры.

В «Экологии-Новосибирск» пояснили, что уже установили в регионе 4 тыс. 214 новых контейнеров, еще более двух тысяч находятся в резерве. «В целом ситуация с вывозом отходов на территории Новосибирской области контролируемая. На сегодняшний день отработаны все маршруты с новыми перевозчиками, практически все контейнерные площадки приведены в порядок. Остается несколько площадок в Новосибирске, где на протяжении всех выходных дней отсутствовала возможность подъезда спецтехники из-за припаркованных автомобилей, но и там, вывоз отходов будет осуществлен до конца дня», — приводит пресс-служба регоператора слова гендиректора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.