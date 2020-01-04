Новосибирскому регоператору дали сутки для наведения порядка с мусором

Власти Новосибирской области поставили регоператору по обращению с ТКО жесткие сроки для наведения порядка с вывозом мусора из областного центра. Об этом на заседании комиссии в облправительстве сообщил заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в ближайшие сутки регоператор должен ликвидировать сбой с вывозом мусора в Заельцовском районе Новосибирска и в ближайшие двое суток – в Ленинском. Жители этих районов ранее пожаловались на то, что мусор после новогодних праздников не вывозится. По словам руководителя «Экологии-Новосибирск», в диспетчерскую службу поступило 170 жалоб, в основном, из Ленинского района. «Это связано с тем, что управляющая организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, 31 декабря убрала свои контейнеры», — приводит слова Ларисы Анисимовой пресс-служба регоператора. «Экология-Новосибирск» готовит соответствующее обращение в прокуратуру. По словам Сергея Сёмки, в районах Новосибирской области вывоз мусора идет в штатном режиме.

Напомним, в конце ноября прошлого года новосибирские перевозчики ТКО заявили об уходе с рынка из-за разногласий с региональным оператором «Экология-Новосибирск». Представители нескольких компаний сообщили о том, что также заберут свои мусорные контейнеры. Уведомления об этом были направлены областным и городским властям. 30 декабря на оперативном совещании задачу обеспечить бесперебойную работу коммунального комплекса области в период новогодних праздников поставил глава региона Андрей Травников.

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