Бывший начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, которого обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» не признал свою вину в суде.

Напомним, что в начале декабря генпрокуратура РФ передала в суд дело в отношении представителей пожарной безопасности, связанных с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня». Бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев обвинялись по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

24 декабря состоялось заседание в Центральном районном суде города Кемерово, в ходе которого оба не согласились с предъявленными обвинениями. По версии следствия, служащие знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя Вишня», но не организовали проверку здания. Кроме того, с 15 июня 2015 года по май 2018 года Александр Мамонтов, считают органы правопорядка, присвоил 1 млн 888 тысяч рублей, которые были начислены в виде зарплаты лицам, фиктивно трудоустроенным в главк, а Григорий Терентьев в 2017 и 2018 годах по поддельным документам похитил 48 тысяч рублей, выделенных ему для проезда к месту отдыха.

«Виновным себя не признаю. То обвинение, что озвучено, мне непонятно. Как я мог расходовать средства, будучи руководителем другого юрлица — как бухгалтер Федеральной противопожарной службы (ФПС) начисляла зарплату главку МЧС? Следствием и гособвинением об этом не говорится», — передает из зала суда слова Мамонтова корреспондент «Интерфакс-Сибирь».

В сообщении агентства также приводятся слова экс-главного инспектора Терентьева. «Вину по каждому эпизоду не признаю. Мне непонятно, что я не сделал, утверждая план проверок на 2018 год, и каким образом вручение предписания об устранении нарушений за неделю до пожара помогло бы избежать последствий», — прокомментировал Григорий Терентьев.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» случился 25 марта 2019 года. Здание удалось потушить только на следующий день. Погибли 60 человек, многие из них — дети.

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