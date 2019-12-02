Генпрокуратура РФ передала в суд дело в отношении представителей пожарной безопасности, связанных с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня».

Бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева», — сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд города Кемерова.

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