Генпрокуратура РФ передала в суд дело в отношении представителей пожарной безопасности, связанных с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня».
Бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
«Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева», — сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд города Кемерова.