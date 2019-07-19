Суд признал недействительным заключение о вводе в эксплуатацию кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня»

Арбитражный суд Кемеровской области признал недействительным заключение Госстройнадзора о соответствии здания ТРЦ «Зимняя вишня» требованиям технических регламентов и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Согласно материалам Арбитражного суда Кемеровской области, соответствующее решение было принято по иску индивидуального предпринимателя Ирины Чувилкиной, которое она подала в начале октября 2018 года, к администрациям Кемеровской области, города Кемерово и инспекции государственного строительного надзора региона.

«Признать недействительным заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, утвержденное приказом № 114/01-02 от 03.03.2014 г. начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. А также признать недействительным разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 42305000-28/кс, подписанное 18.03.2014 заместителем главы города Кемерово», — говорится в документе.

В иске, также, содержались требования о признании незаконными действий инспекции Госстройнадзора «по незаконной выдаче заключения о соответствии объекта реконструкции второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня», а также действий администрации Кемерова по вводу в эксплуатацию объекта недвижимости». Под второй очередью «Зимней вишни» подразумевается здание, на четвертом этаже которого располагались кинотеатры и детский центр, где начался пожар.

Напомним, в середине апреля 2019 года первое уголовное дело, касающееся пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», спустя чуть больше года после трагедии, было направлено в суд.

В числе обвиняемых семь человек. Среди них генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев и генеральный директор комбината Юлия Богданова.

Юлию Богданову, Георгия Соболева и Надежду Судденок подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более ли, а также в нарушении требований пожарной безопасности. А Сергея Генина – в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Уголовное дело составило более 280 томов.

После трагедии в «Зимней вишне», унесшей жизни 60 человек, в том числе 37 детей, следователи СК России в рамках трех уголовных дел привлекли к ответственности 15 человек.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Вячеслав Вишневский, которого подозревают во взяточничестве, задержан в Польше по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». В конце марта по отношению к задержанному был применен временный арест с целью экстрадиции в РФ.

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