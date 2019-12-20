АО «УК «Кузбассразрезуголь» приняло 3-й областной конкурс инженерно-технических проектов работающей молодежи Кузбасса «Дни технологий».

Инициатором и организатором мероприятия вновь выступил Совет молодежи угольной компании при поддержке департамента молодежной политики и спорта администрации Кемеровской области.

«Стало доброй традицией проводить областной конкурс молодежных проектов на площадке нашей компании, — комментирует заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по персоналу и общим вопросам Николай Овчинников. – Это мероприятие, в том числе, нацелено на решение такой важной государственной задачи, как обеспечение прорыва в экономике страны, составляющими которого являются оперативная разработка и внедрение инноваций».

Третий областной форум стал самым масштабным, его участниками стали около 90 молодых инженеров ведущих промышленных компаний и предприятий области: АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «УК «Северный Кузбасс», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «СГК», ПАО «Кокс», АО «УК «Кузбассразрезуголь» и др. Они представили на суд экспертов 21 инженерно-технический проект – инновационные разработки в сфере экологии, информационной и промышленной безопасности, цифровизации производства.

Инновационность, экономическая целесообразность, эффективность и перспективы применения – основные критерии, по которым оценивала инженерно-технические проекты экспертная комиссия. В состав комиссии вошли ведущие специалисты компаний-участниц молодежного форума. По решению экспертов, каждая разработка была отмечена дипломом участника. Победителем и призерами 3-го областного конкурса инженерно-технических проектов «Дни технологий» стали команды молодых специалистов предприятий АО «СУЭК-Кузбасс».

«Все представленные проекты имеют прямое отношение к производству, молодежь предложила отличные разработки, которые отличаются только степенью готовности к их внедрению, — подчеркивает член экспертной комиссии конкурса, ведущий инженер технического направления АО «Кузнецкие ферросплавы» Константин Кравцов. – Конкурс очень полезный, как с точки зрения всесторонней проработки участниками своих идей, так с точки зрения обмена опытом, в том числе и для экспертов».

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