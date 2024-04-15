Угледобывающая компания «Колмар», ведущая свою деятельность на территории Якутии вынуждена выводить в простой часть производственных мощностей — на складах скопилось слишком много угля, который не успевают вывезти в морские порты. По данным пресс-службы якутского правительства, информация об этом была обнародована на заседании Госсовета в этот понедельник.

Сообщается, что из-за переизбытка угля на складах «Колмара» компания уже остановила две обогатительные фабрики и понизила мощность еще одного предприятия на 50%. Причиной накопления избыточных запасов стала перегруженность железнодорожных линий, по которым продукцию обогатительных фабрик «Колмара» отвозят по направлению терминалов Ванино — Совгаванского узла в сторону собственного порта АО «ВаниноТрансУголь». По данным вице-премьера Якутии Джулустана Борисова, ОАО «РЖД» на данный момент могут обеспечить перевозку только 75% от необходимого объема угля.

Сообщается, что заседание Госсовета, на котором обсуждался данный вопрос, состоялось под председательством помощника президента РФ, секретаря Государственного Совета Игоря Левитина и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Напомним, Цивилёв в прошлом возглавлял УК «Колмар» — до избрания главой Кузбасса в 2018 году он занимал пост гендиректора компании. После перехода на государственную службу нынешний губернатор передал свой пакет акций (70%) супруге Анне, а место генерального директора угледобывающей компании занял его брат Валерий.

На заседании Государственного совета РФ, которое прошло в конце прошлой недели, глава Кузбасса заявил, что снижение мировых цен на уголь вредит угледобывающим регионам — подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.