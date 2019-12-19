Президент объяснил причины отставки иркутского губернатора

В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин объяснил, что принял отставку иркутского губернатора Сергея Левченко, поскольку о смене руководства его просили жители региона.

Вопрос о причинах ухода в отставку губернатора-коммуниста Сергея Левченко на прошедшей в четверг пресс-конференции Владимира Путина задала журналист федерального телеканала «Красная линия», курируемого КПРФ, Екатерина Мачавариани. Она отметила, что корреспондент телеканала в Тулуне «видит картину несколько иную, чем ту, которую транслируют федеральные СМИ». По словам представителя СМИ, Левченко увеличил темпы развития региона и достаточно успешно справлялся с последствиями наводнения: «на 98% проблема решена». «Почему приняли отставку такого эффективного губернатора? Дело только в Тулуне, или есть еще какие-то моменты?», — спросила журналистка.

«Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, спешу вас заверить, что это не имеет к делу никакого отношения…Главное, чтобы человек эффективно работал», — пояснил глава государства. По словам Владимира Путина, имеющиеся у него в распоряжении цифры говорят о том, что «в Иркутске много проблем». «Я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем плохо работал. Нет. Но ситуация, которая там сложилась, слишком сложна, чтобы работать не спеша…», — сказал президент. Он добавил, что во время его поездки в Иркутскую область местные жители просили его: «пришлите нам сюда других людей». Владимир Путин отметил, что в регионе «нужен специалист, который хорошо разбирается и справится с проблемами, тем более при поддержке федерального центра, который выделяет на это деньги». Напомним, отставку Сергея Левченко президент России принял 12 декабря, исполняющим обязанности главы региона был назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.

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