Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначил временно исполняющим главы региона заместителя главы МЧС Игоря Кобзева.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Сергей Левченко ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в четверг. Этим же указом преемником Левченко на посту главы региона назначен Игорь Кобзев, с которым Владимир Путин провел сегодня встречу.

Игорь Кобзев родился в Воронеже в 1966 году, получил военное образование, принимал участие в боевых действиях и ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций. Более 20 лет работал в разных структурах ГО и ЧС и МЧС, в 2019 году занял пост заместителя главы МЧС России.

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