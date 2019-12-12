Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначил временно исполняющим главы региона заместителя главы МЧС Игоря Кобзева.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, Сергей Левченко ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в четверг. Этим же указом преемником Левченко на посту главы региона назначен Игорь Кобзев, с которым Владимир Путин провел сегодня встречу.
Игорь Кобзев родился в Воронеже в 1966 году, получил военное образование, принимал участие в боевых действиях и ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций. Более 20 лет работал в разных структурах ГО и ЧС и МЧС, в 2019 году занял пост заместителя главы МЧС России.