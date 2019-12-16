За одиннадцать месяцев аэропорт Толмачево обслужил 30309 самолёто-вылетов (+12% к аналогичному периоду прошлого года), в ноябре — 2829 (+18%).

С начала 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 6205066 пассажиров (+14%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 4521277 (+14%), на международных — 1683789 (+12%).

19 ноября аэропорт Толмачёво впервые за историю авиапредприятия обслужил 6 миллионов пассажиров с начала года.

В ноябре пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 527 920 человек, увеличившись на 14,7% по сравнению с показателем 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 369831 пассажир (+12%), на международных — 158089 (+21%).

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам одиннадцати месяцев увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 26,6%.

Самыми динамичными направлениями ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали:Уфа (+202,8%), Томск (+170,8%),Улан-Удэ (+138,8%), Самара (+95,1%), Новый Уренгой (+86,4%), Челябинск (+79,2%). На международных — Наманган (+192,5%), Пхукет (+138,1%), Камрань (+81,6%), Пекин (+53,9%),Санья (+50,2%), Дубай (+50%),Нур-Султан (+43,9%).

При этом самыми популярными направлениями по итогам ноября 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,Хабаровск,Владивосток,Пхукет,Камрань,Утапао, Бангкок, Санья,Ош, Бишкек,Нур-Султан (Астана), Ташкент, Худжанд.

С начала 2019 года грузопоток составил 30450 тонн (+6%), в том числе в ноябре — 3 344 тонны груза и почты (+8%).

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