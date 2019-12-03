Завершен аукцион по определению подрядчика на перевозку мусора в Новосибирской области. Сумма тендера составляла 1,3 млрд рублей.

Победителем стал ООО «Айсберг» с суммой в 982,4 млн рублей. Вторым участником торгов стал МУП «Спецавтохозяйство», предложение которого составило 1 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет осуществлять транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Новосибирской области — из Заельцовского, Октябрьского, Кировского и Ленинского районов Новосибирска, а также из Барабинского, Куйбышевского, Здвинского, Каргатского, Убинского, Чулымского. Черепановского, Маслянинского, Сузунского и Коченевского районов области и города Оби.

Напомним, что с 1 января 2019 года все функции по утилизации мусора в Новосибирской области были переданы единому региональному оператору — ООО «Экология-Новосибирск». С этого момента все компании и организации области были обязаны заключить договоры на вывоз ТКО с единым оператором. Однако выход компании на новосибирский рынок сопровождался рядом скандалов.

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