«Континент Сибирь» продолжает следить за неоднозначной ситуацией, сложившейся с утилизацией мусора в Новосибирске после прихода единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Экология-Новосибирск». Редакция предложила читателям оставить отзывы о работе единого оператора и получила множество комментариев, которые обозначили основной спектр проблем во взаимодействии регоператора с потребителями.

Монополист устанавливает правила?

Напомним, что с 1 января 2019 года все функции по утилизации мусора в Новосибирской области были переданы единому региональному оператору — ООО «Экология-Новосибирск». С этого момента все компании и организации области были обязаны заключить договоры на вывоз ТКО с единым оператором. Однако выход компании на новосибирский рынок сопровождался рядом скандалов. Так, в августе, ФАС выявила нарушения антимонопольного законодательства со стороны регоператора во время проведения закупки на оказание услуг по транспортированию ТКО. Также в октябре «Континент Сибирь» писал о намерении перевозчиков судиться с регоператором. Недовольство работой «Экологии-Новосибирск» высказывали и депутаты Заксобрания НСО.

Сегодня вопрос не теряет своей остроты. «Экологию-Новосибирск» упрекают в высоких тарифах на вывоз мусора и отсутствии диалога с потребителями услуг. Перевозчики требуют выплаты долгов по договорам подряда, а руководители компаний озабочены дополнительными расходами по организации вывоза мусора. При этом многие уповают на то, что регоператор найдет возможность улучшить качество своей работы и учтет пожелания потребителей, изменив подходы к составлению договоров на оказание услуг.

«Компания вошла в рынок, не имея опыта, кадров, оборудования. Вывоз мусора осуществляют «старые», действовавшие до реформы компании, причем получая за эти услуги меньше, чем ранее. Не изменилась и схема сбора ТБО в части раздельности, — считает вице-президент Новосибирской Торгово-промышленной палаты Вячеслав Маркелов. — Разделение ответственности за вывоз мусора и поддержание порядка возле мест сбора между оператором и управляющими компаниями ни к чему хорошему не привело. Одни неаккуратно переваливают мусор, вторые не спешат убирать. В ряде случаев оператор заставил переделывать под себя технологию накопления ТБО. Например, в Краснообске, в 5-м и 6-м микрорайонах для сбора мусора были построены кирпичные павильоны с дверьми. Всех все устраивало. После реформы управляющие компании были вынуждены закупить контейнеры за счет жителей. А разве участник конкурса не должен вкладываться сам в свой бизнес?».

Многие компании Новосибирска, заключившие договоры с «Экологией-Новосибирск», жалуются на незапланированные траты в связи с покупкой контейнеров. Нет понимания о том, кто теперь отвечает за установку и замену мусорных баков, и у жителей многоквартирных домов.

«Раньше нам компании на тендерных условиях бесплатно предлагали баки в пользование и их вывозили. Это снижало нагрузку на нас и наших арендаторов. Теперь нам приходится закупать, один бак стоит порядка 20 тысяч рублей. А у нас 140 объектов!», — сетует генеральный директор ГК «Отелит Development», сопредседатель Новосибирского регионального отделения «Деловой России» Евгений Бурденюк.

«У бака во дворе сломалась педаль открывания крышки. Открывать руками негигиенично. Я позвонила в ТСЖ и с удивлением узнала, что оно не имеет никакого отношения к выбору организации, занимающейся установкой и обслуживанием баков», — говорит жительница Железнодорожного района Ирина.

По словам собеседницы издания, она позвонила по указанному на баке номеру телефона (ООО «ТБО» — оператор по транспортированию ТКО, подрядная организация ООО «Экология-Новосибирск». – «КС») и получила не слишком вежливый ответ, смысл которого сводился к следующему: «Не нравится — заберем контейнер, других нет».

Чтобы добиться решения вопроса, Ирина обратилась в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска, откуда ее направили в областное министерство ЖКХ и энергетики, пояснив, что «Организация деятельности по накоплению, сбору и транспортировке ТКО относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации». В свою очередь, в областном министерстве Ирине дали ответ, что область заключила договор с региональным оператором, а он на договорной основе работает с подрядчиками, которые вывозят мусор и… Предложили вновь обратиться в мэрию. До самого регионального оператора Ирина так и не дозвонилась – все время срабатывал автоответчик. Правда, через некоторое время она заметила, что контейнер хоть и не заменили, но теперь он стоит все время с открытой крышкой.

В «Экологии Новосибирск» корреспонденту «Континента Сибирь» пояснили, что по закону покупка новых контейнеров не входит в обязанности регионального оператора и перевозчиков, транспортирующих мусор. «Согласно действующему законодательству РФ, региональный оператор производит закупку контейнеров только в том случае, если соответствующие расходы включены в единый тариф на услугу регионального оператора. Поскольку на территории Новосибирской области единый тариф не включил данные расходы, то контейнеры могут приобретаться собственниками земельных участков, на которых расположены места накопления ТКО, органами местного самоуправления, создавшими места накопления ТКО, а также организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами и потребителями», — говорится в официальном письме от «Экологии-Новосибирск».

При этом регоператор признал, что развитие инфраструктуры обращения с ТКО — общая задача всех участников процесса и пояснил, что в рамках обновления коммунальной инфраструктуры установил более 11 тысяч контейнеров для сбора отходов, а также оснастил более 2100 площадок баками для раздельного накопления отходов. Контейнеры приобретались как региональным оператором по обращению с ТКО, так и операторами по транспортированию.

Высокие тарифы и отсутствие диалога

Многие индивидуальные предприниматели и директора компаний в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отметили сложности в установлении взаимодействия с региональным оператором. Некоторые высказали недовольство условиями договора с ООО «Экология-Новосибирск», по которому компании не имеют никаких рычагов воздействия на оператора.

«Нет гибкости в документообороте, один документ может подписываться до 5 месяцев. Если нам необходимо снизить или повысить частоту вывоза мусора – надо 1-1,5 месяца договариваться, — отметил Евгений Бурденюк. — Нет ответственного лица, кому предъявлять претензии, почему мусор не вывезен. Нет гарантий. Если раньше мы могли штрафовать за сбои в вывозе мусора, сейчас мы лишены рычагов воздействия по договору. В нем не прописаны штрафные санкции. По сути, мы имеем дело с монополистами. У них такой подход – либо вы заключаете наш договор, либо нет. Никакого переговорного момента, диалога попросту нет!».

В управляющей компании «МКС-Новосибирск» корреспонденту «Континента Сибирь» привели мнение ряда юридических лиц, работающих на территории обслуживания УК. Директора компаний жаловались на то, как трудно попасть на встречу с региональным оператором – на длинные очереди и то, что многие из них до сих пор «сидят» без договоров.

Еще одна больная тема для пользователей услуг регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области – резко выросшие тарифы на вывоз мусора. Так, по словам Евгения Бурденюка, если до 1 января 2019 года за вывоз мусора со всех точек, принадлежащих компании, нужно было платить 50 тысяч рублей, то сейчас плата доходит до 110-120 тысяч рублей в месяц.

«Заложниками ситуации стали и мы, и наши арендаторы. Соответственно страдают и окончательные потребители услуг — покупатели. Например, на ул. Селезнева, 47 стоят два мусорных бака магазина «Ярче», которые вывозятся ежедневно. Теперь магазин вынужден платить за утилизацию мусора в два раза больше, чем раньше. И есть вероятность, что эти траты лягут на плечи покупателей», — предположил Евгений Бурденюк.

В компании «Экология-Новосибирск» подтвердили, что со всеми потребителями услуг в Новосибирской области заключается единый договор. Также с 1 января 2019 года для всех установлен и единый тариф на вывоз мусора.

«Единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами установлен департаментом по тарифам Новосибирской области. С 1 января 2019 года он составил 466 рублей за кубический метр — для юридический лиц и 92,42 рубля с человека — для физических лиц. С 1 июля 2019 года размер тарифа был снижен и составил 446,82 руб. за кубический метр – для компаний и 88,62 рубля с человека в месяц для физических лиц. В эти суммы входят расходы на транспортирование ТКО (72,82%), на захоронение и обработку ТКО (7,97%), расходы регионального оператора (2,54%) и НДС (16,67%)», — ответили в ООО «Экология-Новосибирск».

С середины апреля 2019 года региональный оператор ведет претензионную работу по задолженностям юридических лиц. В свою очередь, и сама «Экология-Новосибирск» задолжала своим подрядчикам-перевозчикам, некоторые из которых вынуждены были обратиться в суд.

«Согласно нашим данным, от регионального оператора мы получили оплату лишь 60% за апрель и май, 59% за июнь и 40% за июль. Ответ один: «нас проверяют», — возмущается генеральный директор компании «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев, — Причем проверяют нас уже с апреля, но так и не предъявили официальных претензий. Направили некие предварительные претензии, где указали замечания: машины не подъезжают к контейнерам (не попадают в 50-ти метровую зону по ГЛОНАСС), останавливаются на 1-2 секунды возле мусорных площадок. На это мы пояснили, что по своим техническим возможностям система слежения не предназначена давать такие точные параметры».

Владимир Булычев уточнил корреспонденту «Континента Сибирь», что уже был подан судебный иск к региональному оператору от одной из трех компаний, принадлежащих ООО «Оператор Эко-Сфера» — компании «ЭКО-ЛАЙН» (работает в Искитимском и Ордынском районах. – «КС»). Судебное заседание назначено на 11 декабря. Также Владимир Булычев не исключил того, что и другие его компании также подадут иски к региональному оператору.

Свое видение ситуации с «Экологией-Новосибирск» представила «Континенту Сибирь» глава новосибирской Коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров Наталия Кошелева. Она отметила, что стала реже получать отрицательные отзывы о работе оператора от предпринимателей.

«Отрицательных отзывов стало меньше. Наверное, это можно связать с тем, что люди повозмущались и приспособились – как было с повышением ставки НДС. А может быть, какие-то вопросы удалось разрешить и самому оператору, — предположила Наталия Кошелева. – Но факт остается фактом — тарифы на вывоз мусора высокие. Предприятия пришли к тому, что сами сдают пластик, бумагу, коробки на переработку, чтобы хоть немного погасить расходы. Ведь это не освобождает их от плат «Экологии-Новосибирск». Я считаю, что в работе оператора должен быть индивидуальный подход. У кого мусора больше, тому больше платить».

«Примем меры»

Стоит отметить, что в адрес редакции поступили и положительные отзывы от новосибирцев о работе регионального оператора по обращению с ТКО. А во многих случаях потребители просто не заметили каких-либо изменений в вывозе мусора.

«Долгое время не заключали договор, думали «надо, не надо, выгодно или нет». Вывоз мусора у нас до этого был таким: звонили в компанию, приезжал мусоровоз, забирал мусор и наличные.​ Заключили с новым оператором договор в офисе для бизнеса: все цивилизованно, удобно, грамотно, — отметил индивидуальный предприниматель Юрий Чхало, — Про документы озадачился заранее и нашел их у «Экологии» на сайте. Все, больше ничего не требуется! Вывоз мусора два раза в неделю (ни разу не было сбоя). Дворник работает вместе с водителем мусоровоза.​ Оплата через мобильник».

Житель многоквартирного дома по ул. Бориса Богаткова, 65 Андрей Коваленко также не имеет претензий к работе единого оператора и отмечает, что в его дворе мусор вывозят вовремя, а счета выставляются четко.

«У нас установлено два контейнера для отходов. Около соседнего дома есть сетки для пластика. Заявку на договор наше ТСЖ подавало в декабре. Отработали ее нормально. Хоть все и говорят, что компания московская, но ведь работают наши, новосибирцы. А столичный контроль дает меньше шансов «серым» схемам», — считает Андрей Коваленко.

Другой оставивший отзыв новосибирец, Дмитрий, и вовсе не заметил никаких изменений с приходом единого оператора: «У нас ТСЖ по ул. Орджоникидзе, 30 работает с региональным оператором. Для жителей нашего дома ничего не изменилось», — отметил собеседник издания.

Ознакомившись со всеми отзывами и претензиями, представители «Экологии-Новосибирск» признали существующие проблемы взаимодействия с потребителями своих услуг. В компании отметили, что на сегодняшний день уже завершили работу над всеми организационными и технологическими аспектами, связанными с выходом на новосибирский рынок, и сегодня намерены уделить больше внимания повышению качества услуг и эффективности своей работы.

«В Новосибирске открыты фронт-офисы для физических и юридических лиц. Прием потребителей ведется и в районных центрах Новосибирской области – на постоянной основе работают представители регионального оператора по обращению с ТКО. Центр по обслуживанию физических лиц в Новосибирске оснащен электронной системой управления очередью. Для улучшения качества обслуживания юридических лиц планируется введение электронной записи. Осуществляется прием потребителей генеральным директором и заместителями. Организована работа колл – центра, операторы отвечают на звонки потребителей без обеда и выходных с 8.00 до 20.00», — говорится в письме регионального оператора.

Кроме того, представители регоператора напомнили, что на официальном сайте ООО «Экология – Новосибирск» размещены все необходимые документы для заключения договора на оказания услуги и формы заявлений для организации перерасчетов.

«Сегодня мы все являемся участниками очень сложного процесса – процесса создания отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, — отметила генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. — Считаю, что многих острых ситуаций удалось бы избежать, если бы на федеральном уровне были приняты необходимые нормативные акты, а затем и приведена в соответствие региональная законодательная база».

Также Лариса Анисимова пообещала, что для улучшения качества обслуживания потребителей, в том числе — повышения скорости заключения договоров и внесения в них изменений, присвоения лицевых счетов и других необходимых действий — со стороны регионального оператора будут приняты дополнительные меры.

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