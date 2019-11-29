Компания МТС, которая уже использовала аналитику на основе Big Data для организации летнего отдыха, теперь развернула проект по развитию сотовой сети накануне новогодних праздников. Использование больших массивов данных позволило оператору подготовить сеть к новогодним каникулам в тех местах, где новосибирцы традиционно встречают зиму.

«Согласно аналитике Big Data МТС, на выходных и праздничных днях прошлой зимой мобильный интернет-трафик рос по сравнению с будними днями примерно на 25 процентов, — прокомментировал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. — Ранее мы могли только эмпирически вычислять места наиболее массового скопления людей, теперь использование инструментов Big Data позволяет точно спрогнозировать, где новосибирцы проведут выходные и насколько активно они будут пользоваться мобильным интернетом».

Результаты исследования Big Data МТС выявили самые популярные и востребованные места зимнего досуга новосибирцев. Ими оказались Михайловская набережная с большим катком и ледовым городком, Заельцовский парк с лыжными тропами и площадь Ленина с городской елкой и городком. Поэтому компания решила увеличить мощность сигнала в первую очередь именно в этих локациях, рассчитывая на резкий прирост интернет-трафика в предпраздничные и праздничные дни.

Также МТС установила дополнительное оборудование в населенных пунктах по обоим берегам Обского моря, где расположены круглогодичные турбазы и санатории. Высокие скорости 4G-интернета МТС помогут местным жителям и любителям загородного отдыха полноценно пользоваться всеми привычными сервисами, даже находясь вдалеке от больших городов.

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